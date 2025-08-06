Дроны второй раз за ночь атаковали Ростовскую область: раздались взрывы и возник пожар

Дроны / © ТСН.ua

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Неизвестные дроны вторично через две ночи атаковали Ростовскую область РФ. Как сообщает российское издание “SHOT”, "около часа ночи у станицы Тацинской начали раздаваться громкие взрывы. Местные жители насчитали по меньшей мере 5–7 мощных взрывов, перед которыми был слышен характерный звук пролета беспилотников.

По предварительным данным, силы ПВО РФ вроде бы сбили несколько воздушных целей. После падения обломков одного из дронов в станице произошло возгорание — вероятно, загорелось дерево.

Кроме того, сообщения о взрывах поступали и от жителей Каменска-Шахтинского. Официальных комментариев российских властей по поводу инцидента пока нет.

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Напомним, 7 июля дальнобойные беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод им. А. Шамара в Краснодарском крае России.