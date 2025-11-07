Дроны засыпают леса США комарами: что стоит за "живым дождем" (видео)

Комары / © Associated Press

В июне над гавайскими лесами поднялись десятки дронов, которые разбросали биоразлагаемые капсулы — в каждой было около тысячи комаров. Эти насекомые не кусают и не переносят болезней: все они — самцы, выращенные в лаборатории. Их «секретное вооружение» — бактерия Wolbachia, из-за которой яйца диких самок после спаривания не развиваются.



Цель инициативы — уменьшить численность инвазивных комаров, переносящих птичью малярию. Именно она является главной причиной вымирания гавайских медоносных птиц — уникальных опылителей, без которых разрушается экосистема островов.

Когда-то их было более полусотни видов, сейчас осталось только 17, и большинство — на грани исчезновения. В прошлом году вид акикикики исчез в дикой природе, а популяция акекее сократилась до менее чем сотни особей.

Скидання комарів над лісами Гаваїв. Відео: Адам Нокс/Американська організація з охорони птахів

Как объясняет доктор Крис Фармер, директор гавайской программы Американской организации охраны птиц (ABC), комары попали на острова еще в 1826 году — вероятно, вместе с китобойными судами.

С потеплением климата ситуация ухудшилась: насекомые, ранее жившие только в низинах, теперь добираются до горных районов, где еще выживают последние колонии птиц.

Для борьбы с этой угрозой применяют технологию IIT (Incompatible Insect Technique) — выпуск самцов, зараженных Wolbachia. После спаривания с дикими самками их яйца не развиваются, и численность популяции постепенно падает.

Программу Birds, Not Mosquitoes реализуют с 2016 года совместно с ABC. В лаборатории в Калифорнии еженедельно выращивают миллионы насекомых, а на островах Мауи и Кауаи уже выпускают около 500 тысяч комаров в неделю с помощью вертолетов и дронов. Именно дроны показали лучшие результаты в труднодоступных горных зонах.

«Это „первый известный случай, когда дроны сбрасывают специализированные капсулы с комаров. Мы имеем большую гибкость по времени развертывания в районах, где обычно очень непредсказуемая погода, и это безопаснее, потому что людям не нужно летать в самолете, чтобы развернуть комаров“, — говорит руководитель воздушной программы Адам Нокс. По его словам, такая технология уменьшает расходы, количество полетов, шум и выбросы.

Ученые ожидают, что первые результаты появятся примерно через год. Если метод сработает, он может спасти останки гавайских птиц и даже возродить некоторые виды.

Исследование зоопарка Сан-Диего и Смитсоновского института подтверждает: программа IIT может «выиграть время» для редких видов, в частности акекее, если ее воплощение не будет задержано.

«Мы имеем возможность спасти эти виды. Если мы не спасем этих птиц в этом десятилетии, то их, вероятно, не будет в будущем. И поэтому способность изменить мир, изменить будущее мотивирует нас всех», — подытожил Фармер.

Напомним, в рамках борьбы с распространением лихорадки Денге в Бразилии недавно открыли крупнейшую в мире фабрику по размножению комаров, которая способна производить до 190 миллионов крылатых кровопийц в неделю.