"Дрожь пробрала... думал, что вижу его в последний раз": Анджей Дуда вспомнил встречу с Зеленским 23 февраля

Президент Польши Анджей Дуда вспомнил встречу с главой Украины Владимиром Зеленским в преддверии полномасштабной войны России против Украины, 23 февраля. По его словам, тогда он не надеялся увидеть главу нашего государства снова.

Об этом Дуда рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

"Мы поехали в Киев 23 февраля с президентом Гитанасом Науседой именно для того, чтобы показать, что мы поддерживаем Украину и что мы поддерживаем президента Владимира Зеленского. Да, было мнение, признаюсь, что я вижу его, возможно, в последний раз. Да, был момент, когда мы прощались, и дрожь пробрала, когда он сам, кстати, сказал, что это может быть наша последняя встреча", — рассказал Дуда.

Также президент Польши припомнил встречу с Зеленским в апреле 2022 года. Он назвал ее теплой и трогательной.

"Наверное, поэтому мы так тепло встретились, очень трогательно для меня, когда мы снова увиделись в апреле. Да, мы тогда очень боялись, на самом деле, потому что он сказал нам, что не уедет из Киева, не покинет Украину, будет здесь до конца"., а никто не знал, что произойдет, никто не знал, какими будут масштабы российской агрессии, никто не мог сказать наверняка в тот момент, поэтому наши опасения были действительно велики, однако мы хотели быть рядом с ним в тот момент, хотели показать, что мы с Украиной, и мы всегда были с Украиной", – рассказал Дуда.

Он напомнил, что как он, так и представители польского правительства посещали Украину много раз и остаются с украинцами до сих пор.

"Мы все время с Украиной. Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Владимиром Зеленским. Когда он говорит мне, что есть какие-то потребности, я пытаюсь их удовлетворить", — добавил президент Польши.

Он затронул тему военной помощи Украине от Польши и других стран Европы.

"Если я могу это сделать, то это в пределах нашей польской компетенции, а если это требует более широких переговоров, то я просто провожу эти переговоры, обращаюсь к нему, пытаюсь поддержать Украину и пытаюсь поддержать его как человека, который с моей точки зрения, возглавляет эту оборону Украины как президент государства", – добавил Дуда.

Напомним, президент Польши ранее отмечал, что Запад пытался говорить с Россией и надеялся, что акт агрессии не произойдет, но война началась.

Также Дуда неоднократно призывал Запад немедленно предоставить Украине технику. Он отмечал, что РФ способна победить Украину, если западные союзники не будут снабжать оружие ВСУ.

Во время своего визита в Латвию президент Польши рассказал, что посоветовал украинскому главе принять капитуляцию России в Переяславе.

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