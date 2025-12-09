Друг Орбана и один из самых богатых людей в стране: Андрей Бабиш стал премьером Чехии.

Новый премьер Чехии Андрей Бабиш / © Associated Press

Президент Чехии Петр Павел назначил лидера движения ANO Андрея Бабиша премьер-министром.

Об этом стало известно 9 декабря, передает cesky.radio.

Во вторник утром на Пражском граде президент Чехии Петр Павел назначил лидера движения Андре Андрея Бабиша премьер-министром.

Что известно о новом премьер-министре Чехии

Бабиш возвращается на эту должность спустя почти четыре года. Остальное состав правительства, которое будут формировать партии ANO, SPD и «Мотористы», президент намерен назначить в течение примерно недели.

Как уже говорилось ранее, Чехия будет пересматривать свой подход к поддержке Украины. Новый премьер может отказаться от военной помощи Киеву.

В то же время президент страны отметил, что назначение Бабиша отражает свободу избирателей. Он напомнил Бабишу о необходимости разрешить конфликт интересов, связанный с его бизнес-активами.

Петр Павел также подчеркнул, что Чехия находится в сложном безопасности и экономическом контексте, и премьеру придется решать ряд проблем, которые могут быть непопулярны в обществе. Для этого, по словам президента, потребуются не только видение и решительность, но и сохранение стабильных отношений в ЕС и НАТО.

Президент также отметил, что Бабиш сдержал договоренность и перед назначением публично объявил о способе урегулирования своего конфликта интересов через владение холдингом Agrofert. Павел выразил уверенность, что в течение следующих 30 дней лидер ANO успешно завершит этот вопрос.

В свою очередь Бабиш поблагодарил президента за назначение.

«Обещаю всем гражданам, что буду бороться за их интересы не только дома, но и во всем мире. Сделаю максимум для выполнения программного заявления правительства и для того, чтобы Чехия стала лучшим местом для жизни на планете», — заявил новый премьер.

Бабиш, в начале сентября отпраздновавший 71-й день рождения, становится старейшим политиком в истории, возглавившим правительство Чехии.

Как владелец Agrofertu (крупнейший чешский агропромышленный, пищевой и химический концерн — ред.) и других компаний, он принадлежит к самым богатым и влиятельным предпринимателям Чехии.

Отметим, что хотя Андрей Бабиш является другом премьера Венгрии Виктора Орбана, его заявления об Украине и войне России достаточно осторожны, по крайней мере, пока.

В частности, Бабиш заявлял, что «Украина не готова к ЕС (вступлению — ред.), потому что сначала нужно закончить войну».

Напомним, в ноябре новый спикер Палаты депутатов Чехии, лидер ультраправой антиевропейской и антинатовской партии «Свобода и прямая демократия» (SPD) Томио Окамура, отметил свое избрание на должность демонстративным снятием со здания парламента украинского флага.