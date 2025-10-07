Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз заявил, что разочарован диктатором Путиным.

Об этом глава Белого дома заявил на встрече с премьером Канады Марком Карни.

Трамп снова повторил, что на войне в Украине еженедельно погибает более 7 тыс. военных, назвав это «безумием».

Реклама

Президент США признался, что считал урегулирование войны в Украине одним из самых простых вопросов. Также Трамп в очередной раз напомнил, что «очень хорошие отношения с Путиным».

«Я думал, что это будет просто… Я был очень разочарован, потому что считал, что это можно будет легко урегулировать… Но, возможно, это даже сложнее, чем Ближний Восток. Посмотрим, что произойдет на Ближнем Востоке», — подытожил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что уже принял решение по поставкам ракет Tomahawk Украине.

Спикер диктатора Песков прокомментировал, как РФ относится к такому решению.