Друг Путина Орбан пожаловался на высокие цены и заявил, что будет убеждать ЕС пересмотреть санкции в отношении России

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, занимающий пророссийскую позицию, заявил, что на саммите стран-членов ЕС будет призывать лидеров союза пересмотреть санкции в отношении России.

Об этом друг Путина написал у себя на странице в фейсбуке.

Глава венгерского правительства пожаловался, что его страна экономически страдает из-за введенных санкций против страны-террориста России. А сами антироссийские санкции ЕС Орбан назвал "провальными".

"Для венгерской экономики и венгерских семей ошибочные санкции Брюсселя уже являются почти непосильным бременем. На саммите ЕС, который начинается завтра, мы будем призывать к переосмыслению политики военных санкций и переводу ее на рациональную основу", – говорится в его сообщении.

Стоит отметить, что саммит ЕС состоится 20-21 октября. Главная тема – ситуация на европейском рынке энергетики, сложившаяся из-за российской агрессии против Украины. Также участники встречи будут обсуждать пути преодоления ценового давления и защиты наиболее уязвимых слоев населения и бизнеса Евросоюза.

Орбан не раз критиковал и просил отменить антироссийские санкции ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого называют другом российского диктатора Путина, неоднократно критиковал санкции ЕС против РФ. Аргументирует он это тем, что санкции против России мешают экономическому развитию Евросоюза. Он призывает лидеров Европейского союза отменить все санкции. Он считает, что "санкции ЕС повысили цены на газ и инфляцию, и если эти меры будут отменены, цены на газ немедленно упадут на 50%, а инфляция также упадет".

Недавно он снова раскритиковал санкции Евросоюза против России, назвав их "неудачными". Более того, лидер Венгрии призывает к прекращению огня в Украине и мирным переговорам. По его мнению, мирные переговоры принесут экономическое облегчение.

Фото: ТСН.ua

Читайте также: