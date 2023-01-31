Друг Путина Орбан выдал очередное циничное заявление во время тоста: Венгрия граничит с РФ, а не с Украиной

Вероятно, под немецкоязычными он имел в виду Австрию, а об Украине "забыл" и "заселил" ее россиянами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающийся другом Путина, выдал очередное циничное заявление по Украине. Говоря тост в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева, политик сказал, что на западе его страна граничит с немецкоязычными, а на востоке – с россиянами, а не с Украиной.

Об этом сообщили "Европейской правде" в пресс-службе Орбана.

"Не нужно быть физиком-ядерщиком, чтобы увидеть это сразу: Азербайджан граничит с Ираном на юге и с Россией на севере; к западу от Венгрии живут немецкоязычные, а на востоке — россияне. Поэтому мы знаем ситуацию и знаем, как трудно хорошо управлять жизнью" нации при таких обстоятельствах" – отметил он.

Вероятно, под немецкоязычными он имел в виду Австрию, а об Украине "забыл" и "заселил" ее россиянами.

Как сообщает Радио Свобода, на оскорбительные высказывания Орбана отреагировали в МИД Украины и вызвали посла Венгрии Иштвана Ийярто, которому высказан решительный протест.

"Венгерскому дипломату было отмечено, что антиукраинская риторика, которая уже долгое время звучит со стороны венгерского руководства, абсолютно неприемлема и наносит серьезный вред украинско-венгерским отношениям. Венгерская сторона была призвана остановить эту негативную тенденцию с тем, чтобы избежать непоправимых последствий для отношений между двумя странами. Было подчеркнуто, что Украина, со своей стороны, готова к развитию конструктивных добрососедских отношений с Венгрией", – говорится в заявлении МИД.

Скандальные заявления Орбана

Пророссийский венгерский премьер Виктор Орбан не раз отмечается циничными заявлениями в адрес Украины. В последнее время у него сложилась тенденция. Премьер Венгрии за несколько дней заявил, что "Украина — "ничейная земля", "Время в войне на стороне России" и т.д.

Также среди недавних циничных высказываний, что "Украина становится Афганистаном". По мнению Орбана, Запад должен понять, что Путин не может позволить себе проиграть войну и не проиграет, потому что в следующем году в России будут выборы, и он не может пойти на них как проигравший войну президент.

Из-за пренебрежительного выражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в адрес Украины посла Венгрии вызвали в Министерство иностранных дел Украины.

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