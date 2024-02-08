"Друг Путина" посетит саммит, организованный Зеленским: "У нас правильные отношения с Украиной"

По данным украинских СМИ, соорганизаторами саммита будут премьер-министр Албании и президент Украины.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что будет присутствовать на саммите Западных Балкан и Украины.

Об этом сербский президент сказал во время пресс-конференции после встречи с немецким министром обороны Писториусом, передает Radio Slobodna Europa.

Более того, он заявил, что у Сербии и Украины "правильные отношения".

"Мы не ставим под угрозу сотрудничество с Украиной, я буду присутствовать на саммите Западных Балкан и Украины, который состоится в ближайшее время. У нас очень правильные отношения с украинским руководством", — сказал он, не раскрыв детали предстоящего заседания.

По информации источников "ЕвроПравды", речь идет о саммите Украина – Юго-Восточная Европа. Он запланирован 28 февраля в столице Албании Тиране. Соорганизаторами саммита будут премьер-министр Албании Эди Рама и президент Украины Владимир Зеленский. Известно, что от их имени рассылают приглашения лидерам европейских стран.

Напомним, в октябре 2023 года сербский президент Вучич встретился в Пекине с Путиным во время форума "Один пояс, один путь".

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