Кремлевский диктатор Владимир Путин и бывший канцлер Германии Герхард Шредер / Архивное фото

Реклама

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер , известный своими тесными связями с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, подверг критике отказ Германии от российских энергоносителей.

Об этом он написал в колонке издания Berliner Zeitung .

Что предложил Шредер

В статье под названием «Я беспокоюсь о будущем нашей страны» эксканцлер назвал отказ от дешевой энергии «сомнительным» и призвал вернуться к старым схемам, которые он сам и строил.

Реклама

Шредер прямо заявил, что не видит ничего плохого в зависимости от Москвы.

«Поэтому я и дальше считаю правильным то, что я продвигал во времена своего канцлерства: безопасное и надежное снабжение дешевой энергии из России… Позорить это просто бессмысленно. Напротив, нам нужны такие формы сотрудничества с Россией», - заявил Шредер.

Он также выступил против «демонизации» страны-агрессорки, игнорируя военные преступления россиян в Украине.

«Я против демонизации России как вечного врага. Россия — это не страна варваров, а страна с большой культурой», — написал Шредер, добавив, что нынешняя политика Германии якобы только «роет глубокие окопы вместо того, чтобы строить мосты».

Реклама

Жесткий ответ Киева

Реакция украинского дипломатического ведомства была мгновенной. Спикер МИД Украины Георгий Тихий в сети X напомнил , что именно политика Шредера помогла Кремлю подготовиться к войне, сделав Европу зависимой от российского газа.

«В свое время Шредер подсадил Германию и Европу на газовую иглу Путина и помог Москве подготовиться к войне. Сегодня эта игла торчит только из него самого», — говорится в заявлении.

Тихий завершил ответ риторическим вопросом эксканцлеру, намекая на его финансовые интересы в российских компаниях: «От него пахнет российским газом, а на его руках — украинская кровь. Рублики все еще капают?

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц озвучил, какой должна быть последовательность действий по окончанию войны в Украине и достижению мира. Впрочем, он скептически настроен по согласию со стороны России.