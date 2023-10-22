Друг Путина Шредер удивил заявлением о войне в Украине

Он считает, что Россия не будет воевать против НАТО.

Бывший канцлер Германии, друг Путина Герхард Шредер назвал вторжение РФ в Украину "роковой ошибкой".

Об этом пророссийский политик сказал в интервью Berliner Zeitung.

"Чего хотят россияне? Статус-кво на Донбассе и в Крыму. НЕ больше. Я считаю, что это была роковая ошибка, что Путин начал войну. Мне понятно, что Россия испытывает угрозу", — считает он.

По его мнению, странам Запада не следует думать, что Россия представляет им угрозу. Гредер считает, что Путин не начнет войну против НАТО.

Посмотрите : Турция является членом НАТО. Есть ракеты, которые могут долететь до Москвы напрямую. США хотели привести НАТО к западной границе России, например, с Украиной как новым членом. Все это чувствовалось как угроза для россиян. Есть и иррациональные точки зрения . Россияне ответили смесью обоих: страха и защиты вперед, поэтому никому в Польше, странах Балтии и тем более в Германии – кстати, во всех членах НАТО – не стоит верить, что они в опасности. ни с одним членом НАТО", — сказал он, добавив, "этот страх прихода россиян абсурден. Как они должны победить НАТО, не говоря уже об оккупации Западной Европы?".

Напомним, в этом интервью Шредер назвал Крым "частью русской истории".

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