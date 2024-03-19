"Друг" Путина Си Цзиньпин летит к Макрону с "важным" сообщением — Politico

Также ожидается, что Макрон посетит Китай в этом году.
Президент Китая Си Цзиньпин встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже. Визит запланирован в начале мая.
Об этом сообщили Politico несколько чиновников в Париже и Брюсселе.
По их информации, Китай пытается убедить Европу разрешить России сесть за стол предстоящих мирных переговоров, возможно, в Швейцарии. В противном случае Пекин планирует бойкотировать подобные встречи.
"Выступление китайского лидера совпадает с 60-летием дипломатических отношений между Парижем и Пекином, поскольку Китай стремится возобновить испорченные отношения с Европой из-за "безграничного партнерства" Си с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на войну Кремля в Украине", — говорится в сообщении.
Собеседник, знакомый с ситуацией, сказал, что Франция "требует взаимности в отношениях с Китаем, в частности, в ключевой сфере экологического перехода".
Также ожидается, что Макрон посетит Китай в этом году, но пока Елисейский дворец не подтвердил поездку.
Также в издании добавляют, что канцлер Германии Олаф Шольц направляется в Китай с визитом в апреле.
Напомним, в Китае отрицали обвинения в поставке оружия в РФ.
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