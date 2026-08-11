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Друга Путина Башара Асада приговорили к смертной казни: что будет дальше
Экс-президент Сирии Башар Асад был заочно приговорен к смертной казни. Суд в Дамаске признал его виновным в умышленном убийстве и преступлениях против человечности.
Экс-президента Сирии Башара Асада и экс-главу политической безопасности провинции Дераа Атефа Наджиба приговорили к смертной казни.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Диктатора Башара Асада приговорили к смертной казни: подробности
Сирийского диктатора и экс-президента страны, который в конце 2024 года сбежал в Москву, Башара Асада приговорили к смертной казни.
Такое решение было принято из-за преступлений, совершенных им во время гражданской войны в стране.
Соответствующий приговор во вторник, 11 августа, вынес уголовный суд в Дамаске. Суд признал Башара Асада виновным в умышленном убийстве, а Атефа Наджиба — в пытках и умышленном убийстве.
Обвиняемых осудили заочно.
По заключению суда, преступления, совершенные правительством Асада в провинции Дераа в 2011 году, являются преступлениями против человечности.
Сирия требует от России выдать Асада
Напомним, новые власти Сирии во главе с фактическим лидером Ахмедом Шараа требуют от России выдать бывшего диктатора Башара Асада, сбежавшего в Москву после захвата Дамаска повстанцами в декабре 2024 года.
Это требование было выдвинуто 28 января во время первых после свержения режима переговоров в Дамаске с российской делегацией, в состав которой вошли заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов и спецпредставитель Кремля Александр Лаврентьев.
В новом правительстве Сирии подчеркнули, что возобновление отношений с Москвой должно учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийцев и служить их интересам. Поскольку российские войска во время гражданской войны бомбили сирийские города, власти республики требуют от РФ конкретных шагов по восстановлению доверия, в частности, выплаты компенсаций и участия в реконструкции страны.