Друга Путина Башара Асада приговорили к смертной казни: что будет дальше

Башара Асада приговорили к смертной казни / © Associated Press

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Экс-президента Сирии Башара Асада и экс-главу политической безопасности провинции Дераа Атефа Наджиба приговорили к смертной казни.

Об этом сообщает Al Jazeera.

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Диктатора Башара Асада приговорили к смертной казни: подробности

Сирийского диктатора и экс-президента страны, который в конце 2024 года сбежал в Москву, Башара Асада приговорили к смертной казни.

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Такое решение было принято из-за преступлений, совершенных им во время гражданской войны в стране.

Соответствующий приговор во вторник, 11 августа, вынес уголовный суд в Дамаске. Суд признал Башара Асада виновным в умышленном убийстве, а Атефа Наджиба — в пытках и умышленном убийстве.

Обвиняемых осудили заочно.

По заключению суда, преступления, совершенные правительством Асада в провинции Дераа в 2011 году, являются преступлениями против человечности.

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Сирия требует от России выдать Асада

Напомним, новые власти Сирии во главе с фактическим лидером Ахмедом Шараа требуют от России выдать бывшего диктатора Башара Асада, сбежавшего в Москву после захвата Дамаска повстанцами в декабре 2024 года.

Это требование было выдвинуто 28 января во время первых после свержения режима переговоров в Дамаске с российской делегацией, в состав которой вошли заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов и спецпредставитель Кремля Александр Лаврентьев.

В новом правительстве Сирии подчеркнули, что возобновление отношений с Москвой должно учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийцев и служить их интересам. Поскольку российские войска во время гражданской войны бомбили сирийские города, власти республики требуют от РФ конкретных шагов по восстановлению доверия, в частности, выплаты компенсаций и участия в реконструкции страны.

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