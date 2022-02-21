"Другого пути нет": Лавров поддержал признание так называемых "ЛДНР" и обвинил Украину в "геноциде"

"Другого пути нет": Лавров поддержал признание так называемых "ЛДНР" и обвинил Украину в "геноциде"

Лавров в очередной раз высказал пропагандистские тезисы РФ о якобы преследовании русскоязычных в Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета безопасности РФ заверил Путина, что поддерживает официальное признание Кремлем псевдореспублик на Донбассе — так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза.

Лавров, говоря о войне на Донбассе, назвал Украину "единственной в мире стороной, которая отказывается говорить с другой стороной при полной поддержке Запада".

"Но я вижу в этом еще такой аспект, как геноцид. Геноцид связан с историей создания Косово без какого-либо референдума. И то, что пытаются поддержать "неонацистский бандеровский режим" на Востоке Украины и в Киеве", — отметил министр иностранных дел. дел страны-агрессора.

Лавров обвинил украинские власти в атаке на "славянство", православие и "все русское". Он утверждает, что в Украине якобы массово запрещают русский язык: в школах, институтах и повседневной жизни.

"(Признавая "ЛДНР". — Ред.) мы пошлем мощный сигнал "русскому меру". Я не вижу другого пути (кроме признания "ЛДНР". — Ред.)", — сказал глава российского МИД.

Напомним, СМИ обнаружили, что заседание Совбеза РФ показали в записи.

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