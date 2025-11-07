"Дружба" больше не нужна: Венгрия нашла замену российской нефти

Нефтепровод Дружба / Архивное фото / © Associated Press

Прямо в преддверии встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа венгерская нефтеперерабатывающая компания MOL неожиданно заявила, что может получать большую часть нефти через трубопровод из Хорватии. Такое изменение риторики резко контрастирует с предыдущей позицией Будапешта.

Об этом пишет Bloomberg.

Резкий сдвиг в риторике Венгрии

Многие месяцы премьер-министр Виктор Орбан и руководство MOL настаивали на том, что Венгрия, не имеющая выхода к морю, фактически не имеет альтернативы российским энергоносителям. Этот аргумент использовался для того, чтобы выторговать для страны временные исключения из санкций Европейского Союза, что позволило Венгрии даже нарастить закупки российского сырья с момента вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. В настоящее время в Венгрии примерно 90% импорта сырой нефти составляет именно российское сырье.

Однако эта стабильная риторика вдруг поменялась. Заявление MOL было опубликовано в его отчете о доходах всего за несколько часов до встречи Орбана и Трампа в Вашингтоне, где венгерский лидер стремился добиться для своей страны исключения из потенциальных санкций США в отношении российской нефти.

Альтернатива российской «Дружбе»

Компания MOL, оперирующая нефтеперерабатывающими заводами в Венгрии и Словакии, сообщила, что трубопровод из Хорватии, известный как Адриатический трубопровод , может стать реальной альтернативой в случае прекращения поставок нефти через ветвь российского нефтепровода «Дружба», проходящей по территории Украины.

«Если потоки сырой нефти через трубопровод Дружба значительно сократятся, MOL может увеличить использование Адриатического трубопровода и обеспечить примерно 80% потребностей своих нефтеперерабатывающих заводов, не имеющих выхода к морю», — говорится в отчете компании.

Ранее администрация Орбана последовательно умаляла роль этой линии поставки, ссылаясь на технические сложности и споры по ее пропускной способности.

«Будущее MOL зависит, прежде всего, от постепенного отказа от российской сырой нефти. Встреча Орбана с Трампом в Вашингтоне будет решающей в этом отношении», — написал в записке клиентам аналитик Erste Bank Тамаш Плетцер.

Долгосрочные вызовы и неожиданные проблемы

Даже если Венгрия получит желаемые послабления от США, Европейский Союз планирует поэтапно отказаться от всего российского энергетического импорта после 2027 г. , что требует от MOL независимо от политики постепенно сворачивать работу с российским сырьем. Компания «осторожно продвигается» с модернизацией своих заводов, чтобы расширить мощности по переработке нероссийской нефти.

Кроме того, компания столкнулась с внутренними проблемами. Из-за большого пожара на венгерском нефтеперерабатывающем заводе MOL в прошлом месяце объем производства снизится примерно на 300 000 тонн в месяц, пока не будут завершены ремонтные работы.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал Орбана своим другом и рассказал, чего тот просил у США. В то же время, Трамп заявил, что для Венгрии не будет сделана исключения из примененных санкций против экспортеров российской нефти.