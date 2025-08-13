"Дружба" под ударом: Венгрия угрожает Украине энергетической блокадой

Энергетический шантаж? Венгрия угрожает Украине из-за атаки на нефтепровод «Дружба» / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Украина ударила по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области России.

Об этом глава венгерского МИДа написал в Facebook.

«Украина в течение ночи нанесла дроном по важной станции распределительной станции нефтепровода Дружба в Брянской области, Россия», — утверждает он.

Реклама

Сиярто напомнил, что по нефтепроводу «Дружба» Будапешт получает сырую нефть. Потому возмутился фактом удара и стал шантажировать Украину поставками венгерской электроэнергии.

«Венгрия является поставщиком электроэнергии номер один для Украины, без нас украинская энергетическая безопасность стала бы достаточно нестабильной. В связи с этим последнее нападение Украины на трубопровод „Дружба“, который обеспечивает Венгрию нефтью и, таким образом, играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности нашей страны, особенно возмутительно», — написал министр.

Таким образом, Сиярто намекнул, что если Украина продолжит атаковать нефтепровод, Будапешт может прекратить поставки электричества.

Он призвал Украину не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии и прекратить атаки на пути транспортировки энергоносителей в Венгрию «в войне, к которой венгры, не имеют никакого отношения».

Реклама

Напомним, что Венгрия стала единственной страной ЕС, которая решила не вставать на сторону Украины и отказалась подписать совместное заявление в поддержку нашего государства.