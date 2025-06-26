- Дата публикации
Категория
Мир
Дружба с плесенью: Лукашенко хочет выслужиться перед Путиным странным подарком
Лукашенко планирует удивить Путина, подарив ему кусок сливочного сыра с изображением Кремля.
В Минске подготовили «эксклюзивный» подарок для кремлевского диктатора Владимира Путина. Так, самопровозглашенный руководитель Беларуси готовится подарить ему уникальный — «президентский» — сыр.
Об этом сообщила пресс-секретарь лидера Беларуси Наталья Эйсмонт, пишут росСМИ.
Она заявила, что вроде бы с «выполнением обещаний» у белорусов все хорошо.
«У нас, как вы, я уверена, знаете, с выполнением обещаний все в порядке — три года ждать не надо», — сказала Эйсмонт.
Лукашенко восторженно отреагировал на название сыра — «президентский».
«Может быть, это Путин — президент? Сделай здесь, нарисуй Кремль — и я ему подарю. Если передашь, я подарю», — отметил Лукашенко.
Ранее на фоне возникшего в Беларуси дефицита картофеля самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко рекомендовал гражданам сократить потребление этого продукта.
«Один раз в неделю, два — максимум, и то запеченную, пюре», — сказал он.
Лукашенко добавил, что чрезмерное увлечение картофелем грозит набором лишнего веса, а предложенная им диета благоприятно скажется на фигуре.
«Если мы будем есть картошку, как пишем в тектоках, то худенькими не будем», — сказал белорусский лидер, давно имеющий проблемы из-за своей тучности.