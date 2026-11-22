Великобритания / © Pexels

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Британские политики, ранее поддерживавшие Дональда Трампа, резко раскритиковали президента США после его заявления о дружбе с Владимиром Путиным. Даже представители правых партий, близких к американскому лидеру, назвали его слова серьезной ошибкой.

Об этом сообщает The Guardian.

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Причиной возмущения стала публикация Трампа в Truth Social. Американский президент разместил фотографию рукопожатия с Путиным во время саммита в Китае и подписал ее: "Мой друг".

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Ранее Трамп уже называл главу Кремля другом во время встречи в китайском Шэньчжэне.

Даже союзники Трампа выступили против него

Заместитель лидера партии Reform UK Ричард Тайс в эфире Sky News назвал публикацию «ужасом».

«Это просто неправильно на всех уровнях. И это серьезная ошибка. Путин – не наш друг. Он, как уже говорили другие, кровожадный диктатор. И в этом никто не сомневается», — подчеркнул политик.

Reform UK возглавляет Найджел Фарадж, поддерживающий дружеские отношения с Трампом. Однако Тайс признал, что в последнее время разногласий между британскими правыми и американским президентом становится все больше.

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«В последнее время стало больше ситуаций, когда мы явно с ним не согласны и открыто об этом говорим. И мне кажется, разногласия усиливаются», — отметил он.

Раскритиковали Трампа и британские консерваторы, также поддерживавшие его переизбрание в 2024 году.

Заместитель лидера Консервативной партии Кэми Баденох Алекс Бургхарт заявил, что сообщение американского президента его глубоко огорчило.

«Мне грустно и я подавлен, потому что в мире, в котором я вырос, Соединенные Штаты были защитниками свободы. Я боюсь, что мы можем двигаться к миру, где это уже не так», - сказал он.

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Бургхарт также выразил опасение, что великие государства могут начать считать оккупацию соседних стран допустимой за одобрение Вашингтона.

Что думают британцы о Трампе

По данным The Guardian, британские правые все чаще дистанцируются от Трампа на фоне споров вокруг его политики, в том числе в отношении Ирана.

Опрос YouGov, проведенный в прошлом месяце, показал, что только 10% британцев положительно относятся к Трампу, в то время как 86% — отрицательно.

На публикацию отреагировал и британский министр Гемиш Фалконер, назвавший Путина «мясником».

Он подчеркнул, что британское руководство регулярно общается с президентом США и открыто выражает позицию Лондона по поводу российского вторжения в Украину.

Трамп снова назвал Путина другом: что известно

Напомним, 21 ноября Дональд Трамп опубликовал в Truth Social фотографию рукопожатия с Владимиром Путиным, подписав ее заглавными буквами: My Friend (Мой друг).

Это уже не первый раз американский президент так называет главу Кремля. Во время саммита в китайском Шэньчжэне 19 ноября Трамп, увидев Путина, в шутку спросил: "Кто это?", а затем добавил: "Он мой друг".

Такие высказывания вызвали критику, в частности, со стороны премьер-министра Польши Дональда Туска. Он подчеркнул, что Путин не есть и никогда не будет другом Польши.

В то же время в своем новом сообщении Трамп не объяснил, связано ли его заявление о дружбе с какими-либо договоренностями, достигнутыми во время переговоров в Китае.

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