"Дружба" сломалась: как две страны ЕС остались без российской нефти

Добыча нефти / © Associated Press

Вооруженные силы Украины атаковали объекты нефтяной инфраструктуры в России.

В результате удара прекратились поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, что вызвало гневную реакцию Будапешта.

ВСУ атаковали российскую нефтестанцию

В ночь на 18 августа украинские Силы беспилотных систем атаковали российскую нефтеперекачивающую станцию «Никольское» в Тамбовской области.

В результате удара на объекте возник пожар, из-за которого полностью прекратилась подача нефти через магистральный нефтепровод «Дружба».

Этот объект является ключевым элементом экономической инфраструктуры России и используется для снабжения оккупационных войск.

Словакия вслед за Венгрией осталась без российской нефти

После атаки ВСУ были полностью остановлены поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, сообщает Reuters

В свою очередь, Словацкий оператор Transpetrol подтвердил прекращение подачи нефти.

«Наша компания не располагает более подробной информацией о причине приостановки, которая находится за пределами территории Словацкой Республики», — говорится в заявлении компании.

Ранее информацию о прекращении поставок российской нефти сообщал министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто.

В своем сообщении на Facebook он отметил, что российские специалисты работают над восстановлением трансформаторной станции. Также по словам министра, станцию повредили во время последней атаки и остается ожидать, когда возобновятся поставки нефти.

Венгрия обвиняет Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто обвинил Украину в атаке на нефтепровод.

«Украина снова атаковала нефтепровод в Венгрию, в результате чего транспортировка нефти в нашу страну приостановлена. Очередная атака против нашей энергетической безопасности возмутительна и неприемлема!» — написал он в своем сообщении на Facebook.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто / © скриншот с видео

Дипломат заявил, что Брюссель и Киев давно пытаются втянуть Венгрию в войну в Украине, и поэтому «все более частые нападения Украины на нашу энергетическую безопасность также направлены на это».

Сиярто заявил, что Будапешт «хочет оставаться в стороне» войны, которую развязала Россия против Украины и пригрозил прекратить продажу электроэнергии из Венгрии.

Украина советует жаловаться в Москву

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление главы МИД Венгрии Петера Сиярто.

Украинский дипломат напомнил венгерскому коллеге, что именно Россия, а не Украина начала войну и отказывается ее заканчивать.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Getty Images

По словам Сибиги, Венгрии годами напоминали о ненадежности Москвы как партнере. Несмотря на это, даже после полномасштабного вторжения, Будапешт все равно приложил все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России.

«Венгрии годами говорят, что Москва — ненадежный партнер. Несмотря на это, Венгрия прилагает все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России. Даже после начала полномасштабной войны. Теперь вы можете посылать свои жалобы — и угрозы своим друзьям в Москве», — отметил глава МИД Украины.

Ранее Волгоградский нефтеперерабатывающий завод «ЛУКойл» прекратил работу после атаки украинских дронов.

