- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 2788
- Время на прочтение
- 3 мин
"Дружба" сломалась: как две страны ЕС остались без российской нефти
После атаки дронов на российскую нефтестанцию «Никольское» Венгрия и Словакия остались без поставок.
Вооруженные силы Украины атаковали объекты нефтяной инфраструктуры в России.
В результате удара прекратились поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, что вызвало гневную реакцию Будапешта.
Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.
ВСУ атаковали российскую нефтестанцию
В ночь на 18 августа украинские Силы беспилотных систем атаковали российскую нефтеперекачивающую станцию «Никольское» в Тамбовской области.
В результате удара на объекте возник пожар, из-за которого полностью прекратилась подача нефти через магистральный нефтепровод «Дружба».
Этот объект является ключевым элементом экономической инфраструктуры России и используется для снабжения оккупационных войск.
Словакия вслед за Венгрией осталась без российской нефти
После атаки ВСУ были полностью остановлены поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, сообщает Reuters
В свою очередь, Словацкий оператор Transpetrol подтвердил прекращение подачи нефти.
«Наша компания не располагает более подробной информацией о причине приостановки, которая находится за пределами территории Словацкой Республики», — говорится в заявлении компании.
Ранее информацию о прекращении поставок российской нефти сообщал министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто.
В своем сообщении на Facebook он отметил, что российские специалисты работают над восстановлением трансформаторной станции. Также по словам министра, станцию повредили во время последней атаки и остается ожидать, когда возобновятся поставки нефти.
Венгрия обвиняет Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто обвинил Украину в атаке на нефтепровод.
«Украина снова атаковала нефтепровод в Венгрию, в результате чего транспортировка нефти в нашу страну приостановлена. Очередная атака против нашей энергетической безопасности возмутительна и неприемлема!» — написал он в своем сообщении на Facebook.
Дипломат заявил, что Брюссель и Киев давно пытаются втянуть Венгрию в войну в Украине, и поэтому «все более частые нападения Украины на нашу энергетическую безопасность также направлены на это».
Сиярто заявил, что Будапешт «хочет оставаться в стороне» войны, которую развязала Россия против Украины и пригрозил прекратить продажу электроэнергии из Венгрии.
Украина советует жаловаться в Москву
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление главы МИД Венгрии Петера Сиярто.
Украинский дипломат напомнил венгерскому коллеге, что именно Россия, а не Украина начала войну и отказывается ее заканчивать.
По словам Сибиги, Венгрии годами напоминали о ненадежности Москвы как партнере. Несмотря на это, даже после полномасштабного вторжения, Будапешт все равно приложил все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России.
«Венгрии годами говорят, что Москва — ненадежный партнер. Несмотря на это, Венгрия прилагает все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России. Даже после начала полномасштабной войны. Теперь вы можете посылать свои жалобы — и угрозы своим друзьям в Москве», — отметил глава МИД Украины.
Ранее Волгоградский нефтеперерабатывающий завод «ЛУКойл» прекратил работу после атаки украинских дронов.