«Дружба» снова заработала: нефть пошла в Словакию после паузы
Словакия снова получает нефть через «Дружбу» после почти трех месяцев простоя.
Поставка нефти в Словакию по магистральному нефтепроводу «Дружба» возобновлена после почти трехмесячного перерыва.
Об этом сообщила министерша экономики страны Дениса Сакова, передает Aktuality.sk.
По ее словам, прокачка нефти возобновилась в ночь на четверг - около 02:00. В настоящее время сырье поступает согласно согласованному графику.
Ранее украинская сторона начала техническое возобновление работы трубопровода, в частности, повышение давления и заполнение системы на своем участке. Повреждения «Дружбы» произошли еще 27 января на фоне войны РФ против Украины, из-за чего Словакия и Венгрия долго не получали нефть по этому маршруту.
На этом фоне премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее предполагал, что возобновление поставок может быть связано с политическими решениями, в том числе по финансовой помощи Украине.
Перед возобновлением прокачки Роберт Фицо заявлял, что не исключает возможного прекращения работы "Дружбы" после решения ЕС о предоставлении Украине кредита в 90 млрд евро. По его словам, Братислава не поддержала этот заем и не принимает в нем участия вместе с Венгрией и Чехией.
Ранее сообщалось, что Фицо согласился поддержать выделение Украине 90 миллиардов евро европейского кредита в условиях работы нефтепровода «Дружба».
Также агентство Reuters, венгерская нефтяная компания MOL подала заявку на транзит нефти через Дружбу после завершения Украиной ремонтных работ.