«Дружбе» конец: как демократы планируют наказать Трампа за дизельную сделку с Путиным

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Уже почти месяц прошел с тех пор, как Трамп, после телефонного разговора с Путиным, объявил о дизельной сделке — поставках российского дизеля на мировые рынки и его закупке самими Соединенными Штатами. Для этого американский президент даже отменил соответствующие санкции в надежде, что это поможет снизить стоимость топлива накануне промежуточных выборов в Конгресс. Но цены на американских заправках стали еще больше, а российский дизель так никуда и не доехал.

И вряд ли уже доедет. ТСН.ua писал, что отмененных Трампом санкций недостаточно для того, чтобы американские порты легально приняли, а компании купили топливо из РФ. Еще в 2022 году Конгресс принял законодательство, запрещающее закупку США российских энергоносителей. По данным международных компаний, отслеживающих морские перевозки и движение товаров, речь идет о шести танкерах с российским дизелем, которые могут направляться в американские порты. Украинские СМИ пишут о 13 судах.

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Но некоторые из них уже меняли свои маршруты. К примеру, танкер с дизелем Leruo, вышедший 16 октября из российского Приморска, пунктом назначения сначала указал Бразилию, затем сменил его на «атлантическое побережье», а впоследствии снова вернул Бразилию. Эксперты предупреждают, что легального механизма приобретения американскими компаниями российского дизеля нет, потому что закон четко запрещает покупать энергоносители российского происхождения.

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Как Трамп будет выпутываться из сомнительной дизельной сделки с Путиным? И какие расследования в Конгрессе устроят ему демократы? Читайте в материале ТСН.ua.

После «голубого цунами» — взятие демократами большинства сразу в двух палатах Конгресса на промежуточных выборах 3 ноября — республиканцы пытаются дистанцироваться от Трампа. Пока на следующий день после выборов американский президент показывал журналистам, как строится бальный зал в Белом доме, вице-президент Джей Ди Венс и губернатор Флориды Рон ДеСантис публично сказали, что привело к такому сокрушительному поражению их партии.

Это фактически проигранная Трампом война в Иране. Он это также отчасти признал. В то же время продолжал убеждать, что «если бы его фамилия была в бюллетене, то победа обязательно бы была». Хотя эти промежуточные выборы в Конгресс стали не просто личным референдумом, а настоящим приговором, который вынесли Трампу американские избиратели. Поэтому сейчас республиканцы еще и быстро пытаются найти козла отпущения, серьезно обсуждая отставку главы Пентагона Пита Гегсета, чтобы публично «повесить» на него ответственность за Иран.

Республиканцы прекрасно понимают, что, начиная с января 2027 года, когда заработает новоизбранный Конгресс, демократы начнут многочисленные расследования. Будущий спикер Палаты представителей Хаким Джеффрис заявил, что коррупция в администрации Трампа беспрецедентна, и демократы намерены привлечь свободных к ответственности. Ричард Блюменталь, возглавляющий подкомитет Сената по расследованиям, также заявил, что «щупальца коррупции глубоко проникли в эту администрацию и увеличили расходы обычных американцев».

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Что демократы хотят расследовать:

криптовалютные и другие бизнес-проекты семьи Трампа, в том числе с иностранными инвесторами; дело Эпштейна — покойного американского финансиста, осужденного за сексуальные преступления — были ли полностью обнародованы материалы;

рейды американской миграционной полиции, повлекшие убийства людей;

начатую без согласия с Конгрессом войну в Иране;

деятельность DOGE (департамента эффективности правительства), возглавлявшего Илон Маск, массово сокращая госслужащих и закрывая такие программы, как USAID.

Украинцев в первую очередь интересует, станут ли демократы расследовать стремительное сближение Трампа с Кремлем, в частности, объявленную им за месяц до промежуточных выборов в Конгресс дизельную сделку с Путиным. Ведь несмотря на сокрушительное поражение на выборах, президент США и его команда продолжают политику умиротворения России. Трамп и его зять и спецпредставитель Джаред Кушнер заявили о подготовке соглашения, которое будет «относиться не только к Украине, но и к новой архитектуре безопасности Европы».

Еще за две недели до промежуточных выборов в Конгресс комитет Сената по иностранным делам призвал американские компании, причастные к дизельной сделке Трампа с Путиным, сохранить соответствующую документацию, чтобы предоставить ее для расследования. Позже группа сенаторов направила письма банкам и портовым организациям с аналогичным запросом. А Джейми Раскин, демократ из комитета юстиции в Палате представителей, переизбравшийся на этих выборах, прямо указал, что Трамп бросает Путину, который продолжает войну против Украины и снабжает оружием Ирана, спасательный круг.

«Участие в любых усилиях, направленных на помощь Путину в продаже российского дизельного топлива в США, является явным и опасным нарушением федерального закона (принятого Конгрессом в 2022 году — Ред.). Те, кто решает действовать таким образом, действуют на свой страх и риск и будут привлечены к ответственности по всей строгости закона», — добавил Раскин.

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По информации Financial Times, по состоянию на сегодняшний день два танкера с российским дизелем — Talisman и Leruo — изменили пункт своего назначения и больше не указывают, что направляются к атлантическому побережью. Причем оба судна подсанкционны. Третий танкер Agioi Fanendes, как пишет FT, продолжает идти в США, однако подает сигнал «ожидаю указаний». В то же время губернатор Нью-Джерси Мики Шерилл предупредила портовых операторов о серьезных последствиях, если они все же будут принимать российские дизель.

Кроме этого, как пишет CNN, демократы в Сенате также хотят инициировать отдельное расследование действий Илона Маска, который ограничил работу Starshield — военной системы спутниковой связи Starlink — для Сил обороны Украины. ТСН.ua уже писал, что это произошло 14 октября — через несколько дней после телефонного разговора Трампа с Путиным, когда президент США объявил о дизельной сделке с Россией. Тогда же Соединенные Штаты ограничили и обмен разведданными с Украиной, в частности, о пусках российской баллистики.

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