Дружественная России страна объявила массовую мобилизацию: что происходит

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес / © Associated Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который принадлежит к узкому кругу «друзей Путина», распорядился начать массовую мобилизацию вооруженных сил. Такое решение было принято в ответ на усиление военного присутствия США в Карибском море.

Об этом сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, которого цитирует CNN.

По его словам, речь идет о развертывании сухопутных, военно-воздушных, военно-морских и резервных подразделений, которые будут участвовать в масштабных учениях.

Министр назвал объявленные президентом Мадуро маневры ответом на «империалистическую угрозу», исходящую от Вашингтона.

В маневрах также будет задействована Боливарианская милиция — резервные силы, сформированные из гражданских лиц еще при президенте Уго Чавесе.

Целью военных учений называют «оптимизацию командования, контроля и связи» и укреплении обороноспособности страны.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники и внутренние документы, венесуэльские военные начали готовить подразделения для ведения партизанской войны: населению начали раздавать оружие, хотя его остро не хватает даже регулярной армии. Значительная часть вооружения находится в эксплуатации несколько десятилетий.

По информации Washington Post, ранее Каракас обратился к Москве с просьбой поставить 14 зенитных ракетных комплексов, провести ремонт истребителей Су-30МК2, восстановить восемь двигателей и пять радиолокационных систем, а также оказать логистическую поддержку.

Источники издания также утверждали, что Венесуэла ведет переговоры с Китаем и Ираном о расширении военного сотрудничества, включая поставки систем обнаружения, GPS-глушилок и дальнобойных беспилотников.

Напомним, 11 ноября ВМС США объявили, что крупнейший авианосец страны — USS Gerald R. Ford - прибыл в зону ответственности Южного командования ВС США, включающую большую часть Латинской Америки.

Военная активность Соединенных Штатов в регионе начала усиливаться еще в августе. Вашингтон объясняет это необходимостью противодействия наркотрафика. Американские военные за последние недели нанесли несколько ударов по предполагаемым наркосудам в Карибском море.

Вашингтон обвиняет президента Мадуро в связях с наркокартелями и предлагает до 50 млн долларов за информацию, которая будет способствовать его задержанию.