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«Друзья Путина» приблизились к власти: в Германии готовят ограничения для AfD
Опасения усилились после успеха AfD в Саксонии-Ангальте, где партия приблизилась к возможности сформировать земельное правительство.
В Германии готовятся ограничить доступ партии «Альтернатива для Германии» (AfD) к секретной военной и разведывательной информации на фоне ее усиления в Саксонии-Ангальте. Опасения связаны с возможным попаданием чувствительных данных в Россию.
Об этом говорится в материале il Giornale.
После победы AfD на выборах в Саксонии-Ангальте 6 сентября партия приблизилась к возможности сформировать земельное правительство. В Берлине на этом фоне обсуждают, как защитить секретную информацию в случае ее прихода к власти.
Один из главных вопросов — доступ к секретному военному документу «Оплан». План в объеме около тысячи страниц содержит информацию о действиях Германии в случае возможного нового наступления России на Восточную Европу. Доступ к нему имеют управляющие 16 федеральных земель.
Немецкое военное руководство опасается, что в случае получения AfD доступа к документу, информация может попасть в Россию. Министр обороны Борис Писториус ранее заявлял, что не намерен передавать секретные военные данные правительству, возглавляемому AfD, указывая на близость части партии к Москве.
Рассматривают и более широкие ограничения. Среди них возможно закрытие для Саксонии-Ангальт доступа к разведывательной информации о российской подрывной деятельности в Европе, а также к материалам спецслужб по самой AfD и расследованиям по ультраправым.
В то же время, информацию, необходимую для предотвращения террористических атак, предлагается оставить доступной.
В самой AfD такие намерения критикуют. В партии заявили, что сокрытие секретной информации от политической силы на основании, по их словам, недоказанных обвинений было бы недемократическим.
Ячейка AfD в Саксонии-Ангальт находится под наблюдением спецслужб и классифицируется как подтвержденно правоэкстремистская.
Возможные ограничения могут привести к юридическому противостоянию между федеральными властями и AfD.
Что известно об AfD
Ранее немецкие и европейские разведывательные источники сообщали о поддержке AfD со стороны России, в частности, в кампаниях в соцсетях.
Партия выступает за отмену санкций против РФ и возобновление поставок российских нефти и газа. Ее представители также пытались через суд добиться прекращения германской военной помощи Украине.
В предвыборной программе AfD на 2025 год будущее Украины связывалось с нейтралитетом и отказом от вступления в НАТО и ЕС. Как отмечала ранее The Independent, по этому вопросу позиция партии даже жестче позиции Дональда Трампа, который не требовал от Украины отказаться от европейской интеграции.