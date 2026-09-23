«Друзья Путина» приблизились к власти: в Германии готовят ограничения для AfD

AfD / © Associated Press

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В Германии готовятся ограничить доступ партии «Альтернатива для Германии» (AfD) к секретной военной и разведывательной информации на фоне ее усиления в Саксонии-Ангальте. Опасения связаны с возможным попаданием чувствительных данных в Россию.

Об этом говорится в материале il Giornale.

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После победы AfD на выборах в Саксонии-Ангальте 6 сентября партия приблизилась к возможности сформировать земельное правительство. В Берлине на этом фоне обсуждают, как защитить секретную информацию в случае ее прихода к власти.

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Один из главных вопросов — доступ к секретному военному документу «Оплан». План в объеме около тысячи страниц содержит информацию о действиях Германии в случае возможного нового наступления России на Восточную Европу. Доступ к нему имеют управляющие 16 федеральных земель.

Немецкое военное руководство опасается, что в случае получения AfD доступа к документу, информация может попасть в Россию. Министр обороны Борис Писториус ранее заявлял, что не намерен передавать секретные военные данные правительству, возглавляемому AfD, указывая на близость части партии к Москве.

Рассматривают и более широкие ограничения. Среди них возможно закрытие для Саксонии-Ангальт доступа к разведывательной информации о российской подрывной деятельности в Европе, а также к материалам спецслужб по самой AfD и расследованиям по ультраправым.

В то же время, информацию, необходимую для предотвращения террористических атак, предлагается оставить доступной.

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В самой AfD такие намерения критикуют. В партии заявили, что сокрытие секретной информации от политической силы на основании, по их словам, недоказанных обвинений было бы недемократическим.

Ячейка AfD в Саксонии-Ангальт находится под наблюдением спецслужб и классифицируется как подтвержденно правоэкстремистская.

Возможные ограничения могут привести к юридическому противостоянию между федеральными властями и AfD.

Что известно об AfD

Ранее немецкие и европейские разведывательные источники сообщали о поддержке AfD со стороны России, в частности, в кампаниях в соцсетях.

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Партия выступает за отмену санкций против РФ и возобновление поставок российских нефти и газа. Ее представители также пытались через суд добиться прекращения германской военной помощи Украине.

В предвыборной программе AfD на 2025 год будущее Украины связывалось с нейтралитетом и отказом от вступления в НАТО и ЕС. Как отмечала ранее The Independent, по этому вопросу позиция партии даже жестче позиции Дональда Трампа, который не требовал от Украины отказаться от европейской интеграции.

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