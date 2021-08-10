Друзья решили посмотреть на последствия наводнения и чуть не утонули в лифте: жуткое видео

Друзья решили посмотреть на последствия наводнения и чуть не утонули в лифте: жуткое видео

Вода заблокировала молодых людей в лифте.

В США друзья решили посмотреть на последствия паводка и чуть не утонули в лифте.

Об этом сообщает LADbible.

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Инцидент произошел в городе Омаха, штат Небраска. Тони Луу находился в своей квартире вместе с друзьями, когда на город обрушился сильный ливень. Молодые люди решили выйти на улицу и посмотреть, какой ущерб нанесла стихия.

Друзья вошли в лифт и поехали вниз. Когда они почти опустились до уровня первого этажа, внутрь кабины внезапно хлынула вода.

"Она полилась из вентиляционных отверстий. Сначала я подумал, что она дойдет мне до щиколоток", — вспоминает Луу.

Вода поднималась каждую минуту. Когда ее уровень поднялся до живота, молодые люди начали звонить в службу спасения, а также соседям.

Один из них разжал двери лифта снаружи и компанию удалось освободить. В момент спасения вода в кабине была друзьям уже по горло.

"Мы открыли двери и начали выплывать из лифта. Раньше я думал, что такое бывает только в кино", — рассказывает Луу.

Сильные ливни и паводок обрушились на Омаху 7 августа. Городская канализация не справилась с потоками воды, в результате чего были подтоплены многие дома. Более 18 тысяч человек остались без электричества.

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