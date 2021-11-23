ДТП с нелегалами в Турции: в результате опрокидывания автобуса пострадали 16 мигрантов, остальные сбежали

Один из беженцев находится в тяжелом состоянии.

В Турция в результате аварии микроавтобуса с мигрантами пострадали 16 нелегалов. Другие пассажиры, которые не получили повреждений, скрылись с места происшествия.

Об этом сообщает TRT Haber.

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Как сообщается, водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось в поле. ДТП произошло вблизи села Ташлимюселлим, что в районе Лалапаша, провинции Эдирне на северо-западе Турции, граничащей с Болгарией.

"16 человек, в том числе и водитель, пострадали в результате ДТП. Они отправлены в разные больницы города. Состояние одного из нелегальных мигрантов тяжелое", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в микроавтобусе, следовавшем из Стамбула в Болгарию, было более 30 человек.

Нелегалы, не пострадавшие в результате аварии, скрылись с места происшествия.

Напомним, недавно у побережья Ливии в Средиземном море утонули более 75 мигрантов. Они пытались попасть в Европу на лодке.

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