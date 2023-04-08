ДТП с пассажирским автобусом в Молдове: в МИД сообщили о пяти пострадавших украинцах (фото)

В аварии автобуса Кишинев-Киев, потерпевшего крушение утром 8 апреля на севере Молдовы, пострадали пятеро украинцев. Угрозы для их жизни нет.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Николенко подтвердил, что большинство людей в автобусе были гражданами Украины и те, кто не пострадал уже продолжили путешествие в Киев.

"В результате ДТП пятеро граждан Украины получили легкие телесные повреждения. Они были доставлены в больницу, сейчас им предоставляется необходимая медицинская помощь, угроз их жизни нет. Другие пассажиры продолжили движение в Киев другим предоставленным перевозчиком автобусом. Всего в автобусе находились 19 украинцев", – рассказал Олег Николенко.

Спикер добавил, что украинское посольство держит связь с полицией Молдовы для выяснения всех обстоятельств аварии, а также с врачами, которые заботятся о пострадавших.

Фото: Бельцы Онлайн

"По завершении лечения консулы помогут нашим гражданам вернуться в Украину", — добавил Николенко.

Фото: Бельцы Онлайн

Напомним, в субботу, 8 апреля, в Молдове перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Кишинева в Киев. В результате ДТП госпитализировали по меньшей мере девять человек.

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