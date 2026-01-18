ДТП с сыном Кадырова: врачам в Грозном угрожали силовики

Адам Кадыров проводит совещание с силовиками

На следующий день после ДТП, в котором пострадал Адам Кадыров, 18-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, в больницу в Грозном, куда его госпитализировали, наведалась группа полицейских. Силовики проверяли телефоны медицинского персонала и угрожали неприятностями в случае выявления связей с блогерами или журналистами.

Об этом сообщает издание «Кавказ. Реалии» со ссылкой на собственные источники.

Один из собеседников отметил, что полицейские вели себя вежливо, но не объясняли, чем вызвана проверка телефонов. Говорят, что мобильные телефоны проверяли даже у пациентов.

После этого заместители главного врача республиканской больницы скорой помощи провели профилактические беседы с группами врачей.

«Напрямую имя Адама Кадырова не упоминалось, но речь шла о том, что тех, кто подписан на разных блогеров, паблики ждут неприятности. Сказали, что будут смотреть и историю браузера, и мессенджеры. А если найдут у кого-то хоть какую-то связь с пабликами или журналистами, то пострадает не только он, но и его семья», — сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что 18-летнего Адама Кадырова госпитализировали после ДТП, которое произошло с его кортежем.

По информации «Кавказ. Реалии», в аварии погиб один человек, еще четверо, включая сына главы Чечни, значительно пострадали. В больницу в Грозном были доставлены также «около 20 человек».

Впоследствии, в московском аэропорту Внуково приземлился «самолет-госпиталь» МЧС РФ, который вылетел из Грозного после сообщений о ДТП с участием Адама Кадырова.

Напомним, в прошлом 2025 году Рамзан Кадыров назначил своего тогда еще 17-летнего сына Адама куратором МВД по республике, и теперь все силовики региона подчиняются ему.