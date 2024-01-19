ДТП с украинским автобусом в Польше: в МИД сообщили о состоянии пострадавших

Генеральное консульство Украины в польском городе Люблине оказывает консульскую помощь украинцам, пострадавшим в ДТП при участии автобуса на украинской регистрации.

Как сообщил ТСН.ua представитель МИД Олег Николенко, в результате ДТП двое украинцев получили незначительные травмы.

“Угрозы их жизни нет. Им предоставляется необходимая медицинская помощь”, – проинформировал он.

Также читайте В МИД Польши призывают готовиться к возможной новой волне беженцев из Украины

Всего в автобусе, который попал в аварию в Вишнице Люблинского воеводства, находились 26 граждан Украины.

По словам Олега Николенко, других пассажиров разместили во временном месте ожидания. Перевозчик уже предоставил другой автобус, который доставит наших граждан в Украину.

“Начались следственные действия. Украинское консульство взаимодействует с польскими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств аварии, а также держит на контроле лечение пострадавших людей”, — сообщил спикер МИД.

Напомним, экспертиза показала, что водитель автобуса, попавшего в ДТП в Люблинском воеводстве Польши, был трезв. Однако в полиции предполагают, что мужчина мог нарушить скоростной режим.

Читайте также: