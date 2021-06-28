ДТП в Турции: среди пассажиров — одиннадцать украинских туристов

Среди пассажиров были одиннадцать украинских туристов.
26 июня вблизи турецкого города Дидим в провинции Айдын произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла около 06:00. Водитель выехал на встречную полосу.
Об этом в понедельник, 28 июня, сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, проинформировал РБК-Украина.
Отмечается, что пять украинцев получили незначительные травмы. Им сразу была оказана медицинская помощь. В тот же день их выписали из больницы. Страховая компания покрыла расходы на лечение.
"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Посольство Украины в Турции поддерживает связь с турецкими правоохранителями и туроператором. По предварительной версии, причиной ДТП стала ошибка водителя", — сообщил Николенко.
Полиция начала расследование инцидента.
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