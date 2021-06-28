ДТП в Турции: среди пассажиров — одиннадцать украинских туристов

ДТП в Турции: среди пассажиров — одиннадцать украинских туристов

Среди пассажиров были одиннадцать украинских туристов.

26 июня вблизи турецкого города Дидим в провинции Айдын произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла около 06:00. Водитель выехал на встречную полосу.

Об этом в понедельник, 28 июня, сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, проинформировал РБК-Украина.

Отмечается, что пять украинцев получили незначительные травмы. Им сразу была оказана медицинская помощь. В тот же день их выписали из больницы. Страховая компания покрыла расходы на лечение.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Посольство Украины в Турции поддерживает связь с турецкими правоохранителями и туроператором. По предварительной версии, причиной ДТП стала ошибка водителя", — сообщил Николенко.

Полиция начала расследование инцидента.

Читайте также:

Автобус слетел с эстакады, травмированных эвакуировали вертолетами: подробности смертельного ДТП с Украинской в Польше

в Польше "Автобус начало бросать направо и налево": пострадавшие в Польше украинцы рассказали о моменте ДТП

Новости мира: водителю автобуса, который попал в смертельное ДТП в Польше, грозит до 5 лет тюрьмы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку