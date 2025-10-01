Дуб, старше США: в Техасе потратят миллион долларов на «переселение» дерева

Дуб Джолин перенесут на место, чтобы расширить дорогу

Реклама

В техасском городе Кайл скоро состоится беспрецедентный «переезд». Многовековой дуб, которому местные жители дали имя Джолин (в честь песни Долли Партон ), будет перемещен на расстояние 400 метров в рамках проекта расширения дороги. Стоимость этой сделки составляет почти 1 миллион долларов.

Об этом сообщает IFLScience.

Историческое сокровище

Этот дуб, официально известный как «Дуб наследия Старой почтовой дороги» (Old Stagecoach Heritage Oak Tree), считается историческим сокровищем города. Точный возраст «Джолин» неизвестен, но ему, вероятно, более 400 лет, что делает его старше Соединенных Штатов Америки. Диаметр его ствола составляет внушительные 1,3 метра.

Реклама

Однако старый дуб стоит всего в 15 сантиметрах от края дорожного покрытия, что, по мнению городских чиновников, создает проблему для дорожного движения.

«Дерево ограничивает транспортный поток и создает «узкое место» во время прохождения поворота,» — объяснила помощница городского менеджера Кайла Эмбер Шмайтс.

Перемещение дерева позволит расширить дорогу и решить эту проблему.

Стоимость переезда и риски

По плану «Джолин» будет перемещен на 400 метров вверх по улице Old Stagecoach Road и размещен в новом «карманном парке», специально созданном для этой цели. Город рассчитал, что операция по перемещению обойдется в 932 800 долларов.

Реклама

Подготовка к переезду началась еще в июле и включала обрезку корней, периодический полив корневой системы и культивирование почвы для стимуляции развития корней. Сам процесс переезда должен состояться осенью и будет длиться около 30 дней.

Несмотря на подготовку, план подвергся резкой критике. Некоторые местные жители выразили обеспокоенность тем, что дерево может не пережить перемещение. Была даже создана петиция, собравшая более 2000 подписей против его пересадки.

«Это дерево старше Соединенных Штатов Америки. Я думаю, нам нужно его сохранить», — заявил протестующий Кэйси Ландерс.

Городские власти признают риски, указывая на своем сайте, что «перемещение не гарантирует выживание согласно многочисленным исследованиям, проведенным сертифицированными арбористами». Однако они пообещали, что сделают все возможное, чтобы дерево прижилось на новом месте.

Реклама

Город взял на себя обязательство по долгосрочному уходу, включающему надлежащий полив, ежегодное мульчирование и ежемесячные проверки квалифицированным арбористом. Кроме того, подрядчик будет предоставлять послепересадочный уход за Джолин в течение двух лет после переселения.

Напомним, в тропических лесах Амазонии зафиксировали гигантское дерево высотой более 88 метров . Оно почти вдвое выше предыдущего рекордсмена.