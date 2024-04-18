Дубай: район миллионеров накрыл самый большой за 75 лет шторм

По меньшей мере, один человек погиб во время наводнения в Дубае. Во время сильнейшего за последние 75 лет шторма был затоплен самый загруженный аэропорт мира (Dubai International), торговые центры и вокзалы.

Об этом пишет The Sun.

Сильнейший из когда-либо зарегистрированных ливней уничтожил площадку миллионера. Самолеты плавали по территории аэропорта.

Местные агентства назвали это историческим событием, масштабнее любого другого из ранее зарегистрированных в Дубае, где сбор данных ведут с 1949 года.

16 апреля в Международном аэропорту Дубая (DXB) отменили в общей сложности 45 рейсов, многие другие перенаправили в соседние аэропорты.

Фото: Associated Press

Напомним, проливной дождь в Эмиратах начался в ночь на 16 апреля. К вечеру выпала годовая норма осадков – более 120 мм. Улицы города буквально ушли под воду.

Из-за непогоды были закрыты международный аэропорт в Дубаях и учебные заведения на территории ОАЭ, государственные служащие в основном работали удаленно, полиция и "скорая" дежурили на затопленных автомагистралях. Вода затопила некоторые дома, власти отправили цистерны на улицы и шоссе, чтобы откачать воду.

В соседнем Омане в результате сильных дождей, продолжавшихся несколько последних дней, по меньшей мере, 18 человек погибли.

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