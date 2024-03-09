Дубай ушел под воду: столицу ОАЭ накрыл сильный ливень с грозой (видео)

Одна из молний ударила в самую высокую башню в мире.
В субботу, 9 марта, в Объединенных Арабских Эмиратах прошел сильный ливень с грозой. Из-за неожиданно большого количества осадков в Дубае затопило дороги и дома.
Об этом пишет Khaleej Times.
Сообщается, что во время грозы молния попала в самую высокую башню в мире Бурдж-Калифа. О последствиях попадания молнии не сообщается.
Thunderstorm hits Burj khalifa earlier today..... #Dubai #dxb #Burjkhalifa— ★WaQas AsLam★ (@azad_of_pindi) Март 9, 2024
Из-за непогоды была приостановлена работа аэропорта и морское транспортное сообщение. Также ограничена работа общественного транспорта.
Прекращена работа открытых рынков и парков развлечений. Образовательные заведения и некоторые государственные учреждения переведены в дистанционный режим работы.
день в Dubai 1# #perletti #ArrestElvishYadav #BobbiAlthoff pic.twitter.com/hbgyToWSVZ— M Asif vlogs YouTube. com (@AMuhammadasif) March 9, 2024
Власти предупредили жителей об опасности передвижения по затопленному городу и посоветовали покидать дома только в случае крайней необходимости.
Для ликвидации последствий подтопления привлекли 700 единиц техники, в том числе 250 автоцистерн, 300 водяных насосов и более 180 автомобилей экстренной помощи.
La maison de Jazz & Laurent à Dubai est complètement inondée! pic.twitter.com/JMEmzWHFMN— AQABABE (@AQABABE_) March 9, 2024
Напомним, на Украину надвигаются холод и мокрый снег. Изменения погодных условий следует ожидать уже в ближайшие дни.
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