Дубай ушел под воду: столицу ОАЭ накрыл сильный ливень с грозой (видео)

Одна из молний ударила в самую высокую башню в мире.

В субботу, 9 марта, в Объединенных Арабских Эмиратах прошел сильный ливень с грозой. Из-за неожиданно большого количества осадков в Дубае затопило дороги и дома.

Об этом пишет Khaleej Times.

Сообщается, что во время грозы молния попала в самую высокую башню в мире Бурдж-Калифа. О последствиях попадания молнии не сообщается.

Из-за непогоды была приостановлена работа аэропорта и морское транспортное сообщение. Также ограничена работа общественного транспорта.

Прекращена работа открытых рынков и парков развлечений. Образовательные заведения и некоторые государственные учреждения переведены в дистанционный режим работы.

Власти предупредили жителей об опасности передвижения по затопленному городу и посоветовали покидать дома только в случае крайней необходимости.

Для ликвидации последствий подтопления привлекли 700 единиц техники, в том числе 250 автоцистерн, 300 водяных насосов и более 180 автомобилей экстренной помощи.

La maison de Jazz & Laurent à Dubai est complètement inondée! pic.twitter.com/JMEmzWHFMN — AQABABE (@AQABABE_) March 9, 2024

Напомним, на Украину надвигаются холод и мокрый снег. Изменения погодных условий следует ожидать уже в ближайшие дни.

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