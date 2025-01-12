Дубайские компании владеют 55 танкерами из "теневого флота" РФ — Yle

Дунайские компании владеют более 50 танкерами из российского "теневого флота", среди которых повредивший электрокабель между Финляндию и Эстонией.

Об этом пишет издание Yle.

Финские журналисты провели расследование, в ходе которого выяснили, что судно Eagle S, повредившее кабель в Балтийском море, находится в собственности дубайской компании.

После этого журналисты проверили еще 149 судов, связанных с российским "теневым флотом", обнаружив, что по меньшей мере 55 судов тоже принадлежат компаниям, зарегистрированным в Дубае.

В последний месяц треть судов изменила названия после того, как против них были введены санкции. Также значительная доля сменила владельцев или управляющие компании. Более 20% судов перешли под новые флаги.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия ввела санкции против двух российских гигантов.

Кроме того, мы ранее информировали, что США ввели жесткие санкции против российской нефти.

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