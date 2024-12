Дубайский шоколад: почему лакомство стало настоящей сенсацией в мире

В соцсетях набирает популярность дубайского шоколада. Его особенность – начинка из фисташки и хрустящего теста катаифи. В частности, сладость стали трендом в TikTok, поэтому люди часами стояли в очередях в магазинах или следили за его наличием в Интернет-магазинах.

Дубайский шоколад – плитки с начинкой из теста катаифи и фисташек, стали популярны в соцсетях в 2024 году. И фанаты этого лакомства готовы платить за плитки по 100 долларов.

Шоколад был изобретен в 2021 году британо-египетской предпринимательницей Сарой Хамуда, живущей в Дубае. Она придумала трендовое лакомство, когда была беременной, но всемирную популярность шоколад приобрел благодаря блогерам, запустившим тренд в TikTok.

Шоколад стал вирусным, когда блогер Мария Вехера опубликовала в TikTok видео, на котором она ест батончик в своей машине. С тех пор видео посмотрели более 100 миллионов раз.

Многие блогеры начали специально летать в ОАЭ, чтобы купить плитку шоколада. Или его стали заказывать по почте. Дубайский шоколад недешевый. В частности, на OLX плитку шоколада можно купить от 350 до 3000 гривен. Но оригинальным считаются только шоколадки от FIX Dessert Chocolatier, кондитерской из Дубая, которые называются Cant Get Knafeh of It и стоят примерно 68,25 дирхама (почти 19 долларов или примерно 700 гривен).

Спрос порождает предложение и как результат – появилось немало реплик дубайского шоколада, производители которого стремятся имитировать эти вкусы и текстуры. Некоторые даже придают своим продуктам цветочные ноты розовой воды или ореховую насыщенность манной крупы, чтобы имитировать кнафе.

Отчаянное желание фанатов попробовать необычные вкусы и текстуры привело к появлению черного рынка шоколада, на котором плитки появились в Южной Африке по непомерным ценам. Однако эксперты предупреждают, что не все реплики отвечают стандартам.

