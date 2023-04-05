Дуда анонсировал передачу Украине еще нескольких истребителей МиГ-29: что известно

Польша в скором времени передаст украинским Вооруженным силам еще четыре истребителя МиГ-29. В настоящее время Украина получила от Варшавы четыре боевых самолета.

Об этом заявил польский президент Анджей Дуда во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Варшаве.

"Четыре МиГ-29 из наших находившихся еще у нас составов были в течение последних месяцев переданы в распоряжение ВСУ. Четыре МиГа передаются дополнительно в последнее время, вместе восемь", — заявил он.

По словам лидера поляков, Варшава уже передала Киеву четыре МиГ-29, а передача еще четырех истребителей – в процессе. Позже Польша готова отправить еще шесть боевых самолетов в Украину, отметил Дуда.

"Мы готовы еще передать шесть, которые сейчас готовятся, они могли бы быть переданы достаточно быстро. В нашем распоряжении есть еще самолеты МИГ, которые были модернизированы до стандартов НАТО. Эти МИГи нам будут пока нужны", — рассказал польский президент.

К слову, на днях представитель польского президента Марчин Пшидач подтвердил, что процесс передачи первой части самолетов МиГ-29 уже завершился.

Напомним, пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что у ВСУ сейчас есть пять бригад истребителей СУ-27 и МИГ-29. Однако Украина нуждается в многоцелевых самолетах F-16, ведь советские самолеты, даже те, которые ВСУ получили от союзников, все равно устарели.

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