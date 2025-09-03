Дуда обвинил Украину в попытках втянуть Польшу и НАТО в войну

Дуда и Зеленский. Архивное фото / © Associated Press

Экс-президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пытался втянуть Варшаву в войну с РФ.

Об этом Дуда рассказал польскому журналисту Богдану Рымановскому, пишут Clash Report и польское издание Do Rzeczy.

В частности, речь идет об инциденте с падением украинской ракеты в Люблинском воеводстве осенью 2022 года.

В ноябре 2022 года российская ракета упала на село Пшеводув в Люблинском воеводстве, погибли два человека. Позже Польша поддержала версию, что ракету выпустили украинские средства ПВО.

Журналист спросил у Дуды, звонил ли ему Зеленский и настаивал ли он, чтобы Польша заявила о принадлежности ракеты России.

«Звонил ли вам президент Зеленский? Можете ли вы сказать, что он начал оказывать давление на Польшу, чтобы она немедленно объявила, что это российская ракета?» — спросил журналист.

«Можно так сказать», — ответил бывший президент.

«Вы были шокированы тогда?» — спросил журналист.

«Нет», — ответил Дуда.

«Вы не воспринимали это как попытку втянуть Польшу в войну?» — спросил журналист.

«Я так это воспринял», — признался Дуда.

«И что вы ему сказали?»

«Ничего. Они (украинцы — Ред.) с самого начала (полномасштабного вторжения РФ — Ред.) пытались втянуть всех в войну. Это очевидно, это в их интересах, и в идеале они могли бы вовлечь в войну страны НАТО. Очевидно, что они ищут тех, кто бы активно воевал против россиян на их стороне. Это происходит с первого дня. Но мы никогда не могли с этим согласиться», — заявил бывший президент Польши.

