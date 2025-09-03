- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 2838
- Время на прочтение
- 2 мин
Дуда обвинил Украину в попытках втянуть Польшу и НАТО в войну
Бывший президент Польши Анджей Дуда обвинил Владимира Зеленского в том, что Украина якобы пыталась втянуть Польшу и НАТО в войну с РФ.
Экс-президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пытался втянуть Варшаву в войну с РФ.
Об этом Дуда рассказал польскому журналисту Богдану Рымановскому, пишут Clash Report и польское издание Do Rzeczy.
В частности, речь идет об инциденте с падением украинской ракеты в Люблинском воеводстве осенью 2022 года.
В ноябре 2022 года российская ракета упала на село Пшеводув в Люблинском воеводстве, погибли два человека. Позже Польша поддержала версию, что ракету выпустили украинские средства ПВО.
Журналист спросил у Дуды, звонил ли ему Зеленский и настаивал ли он, чтобы Польша заявила о принадлежности ракеты России.
«Звонил ли вам президент Зеленский? Можете ли вы сказать, что он начал оказывать давление на Польшу, чтобы она немедленно объявила, что это российская ракета?» — спросил журналист.
«Можно так сказать», — ответил бывший президент.
«Вы были шокированы тогда?» — спросил журналист.
«Нет», — ответил Дуда.
«Вы не воспринимали это как попытку втянуть Польшу в войну?» — спросил журналист.
«Я так это воспринял», — признался Дуда.
«И что вы ему сказали?»
«Ничего. Они (украинцы — Ред.) с самого начала (полномасштабного вторжения РФ — Ред.) пытались втянуть всех в войну. Это очевидно, это в их интересах, и в идеале они могли бы вовлечь в войну страны НАТО. Очевидно, что они ищут тех, кто бы активно воевал против россиян на их стороне. Это происходит с первого дня. Но мы никогда не могли с этим согласиться», — заявил бывший президент Польши.
Ранее в Польше президента Навроцкого обвинили в «поддержке РФ».