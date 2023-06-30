Дуда оценил риски "высылки" "вагнеровцев" в Беларусь: цель их перемещения — большой вопрос

Президент Польши Анджей Дуда подчеркивает, что в настоящее время точно неизвестна цель перемещения боевиков ЧВК "Вагнер" ​​в Беларусь. Кроме того, пока непонятно, как республика намерена использовать "вагнеровцев".

Об этом польский лидер рассказал интервью ZET.

Укрепление границы с Беларусью, которое начала делать Варшава на фоне заявлений о переброске наемников ЧВК в соседнюю страну, Дуда называет нормальной реакцией.

"Ситуация, безусловно, усложняется, и это нормальная, спокойная реакция на то, что мы слышим. Предупредительная реакция", – пояснил польский лидер.

По словам Дуды, боевики "Вагнера" ​​могут использоваться для провокаций на границе. В частности, с участием мигрантов. Кроме того, наемники могут попытаться спровоцировать Украину перетянуть войска на север и вызвать ощущение угрозы со стороны НАТО.

"Если правда, что наемники ЧВК "Вагнер" ​​окажутся в Беларуси, то для каких целей они будут использованы - это знак вопроса, который сегодня ставит перед собой НАТО", - подчеркнул Дуда.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа олигарха Евгения Пригожина в России СМИ сообщили, что в Беларуси начали возводить военные лагеря для его "вагнеровцев". Родственники наемников также подтвердили, что боевиков отправляют в соседнее государство.

The Economist со ссылкой на украинскую разведку пишет, что после краткосрочного бунта владельца ЧВК Евгения Пригожина и его наемников в России решили "выслать" в Беларусь. Речь идет о примерно 2500-3000 наемниках. "Вагнеровцев" могут использовать в Беларуси для выполнения диверсионных задач.

Директор программы "Российские и белорусские студии" Совета внешней политики "Украинская призма" Ярослав Черногор считает, что в Беларуси "вагнеровцы" могут обучать военных самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил угрозу "Вагнера" ​​в Беларуси. Он рассказал, что "у меня много страхов, и "Вагнер" среди них. И они не единственные".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что переброшеные в Беларусь "вагнеровцы" сейчас не представляют серьезной угрозы. По словам главы государства, группировка там недостаточно большая. Военное руководство считает, что ситуация на севере страны полностью контролируемая, и повторное вторжение невозможно.

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