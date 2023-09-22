Дуда ответил, считает ли до сих пор Зеленского своим другом

Президент Польши заявил, что встретится с Владимиром Зеленским "с глазу на глаз, точно не в свете камер".

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским "как разговаривают друг с другом два друга".

Об этом Дуда сказал, комментируя упразднение встречи с Зеленским в США, передает TVN24.

Анджея Дуду журналисты спросили, является ли до сих пор Владимир Зеленский его другом.

"Конечно", — ответил он. На вопрос, хочет ли он еще поговорить с президентом Украины, Дуда ответил: "Когда будет возможность, я обязательно с ним поговорю, но точно не в свете камер. Только, как мы уже много раз говорили, мы будем говорить с глазу на глаз -глаз, как разговаривают между собой два друга, которые хотят решить разные сложные ситуации".

В то же время польский президент признал, что считает слова Зеленского о том, что "некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер", несправедливыми.

"В тот момент мне было досадно, потому что я считаю: то, что он говорит очень несправедливо. Но чем больше проходит время, тем больше эти эмоции угасают, потому что они есть у меня, как и у каждого другого человека", — сказал он.

Ранее Анджей Дуда объяснил слова премьера Польши, который в среду, 20 сентября, заявил, что Варшава больше не передает оружие Украине.

Напомним, что в своем выступлении на Генассамблее ООН Зеленский обвинил некоторых европейских партнеров в том, что они "действуют совместно с Россией и играют в "политическом театре". По словам Зеленского, они делают триллер по вопросу зерна.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с тонущим человеком и может затянуть на глубину и призвал к благодарности.