Дуда ответил, уменьшат ли США количество своих войск в Восточной Европе

США не будут уменьшать количество своих войск в Восточной Европе.

Об этом президент Польши Анджей Дуда сказал после встречи со спецпредставителем США Китом Келлогом, передает " Радио Свобода ".

Он рассказал, что обсудил со спецпредставителем США ситуацию в Украине и будущие шаги международной поддержки и выразил надежду, что благодаря усилиям американского президента война в Украине будет завершена, а российская агрессия остановлена.

"До сих пор никому не удалось остановить Россию, потому что, к сожалению, все действия в рамках Нормандского формата, Минских соглашений и т.п. не дали ожидаемого результата", — сказал Дуда.

Он добавил, что надеется на решительные действия США, которые должны принести мир в регион и укрепить безопасность Европы.

"Ничто не указывает, что США собираются покинуть Европу, уменьшить свое присутствие в нашей стране или избежать своей части ответственности за безопасность этой части Европы, даже наоборот", — сказал Дуда.

Известно, что диалог Дуды с Келлогом длился полтора часа, после чего польский президент сам выступил с заявлением.

"Я убежден, что Америка мощно вошла в игру, когда речь идет об окончании войны в Украине. Знаю президента Дональда Трампа, знаю, что он чрезвычайно решительный человек и когда действует, то действует решительно, обычно эффективно. Поэтому надеюсь, что по крайней мере дойдет до прекращения боев, но я надеюсь, что и до окончания".

Также Дуда сообщил, что на следующей неделе соберет Совет национальной безопасности, чтобы обсудить вопросы мира в Украине, дальнейшую поддержку и безопасность в Европе.

После встречи с Анджеем Дудой Кит Келлог отправился в Украину. Речь уже шла о том, что Келлог поедет с президентом Зеленским на фронт.

Между тем, в Москве заявили, что Кит Келлог не будет спецпредставителем США во время переговоров с Россией.

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