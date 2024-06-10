Дуда подписал изменения в закон о помощи украинцам в Польше: какие нововведения

Дуда подписал поправки в закон о сроке пребывания украинцев. В документе содержится ряд нововведений о помощи украинцам.

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи гражданам Украины по временной защите.

Об этом пишет польское издание РАР.

Закон продлевает законность пребывания в Польше украинских беженцев до 30 сентября 2025 года. В предварительной версии документа срок действия временной защиты граждан Украины истекает 30 июня 2024 года.

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Поправка предусматривает, что назначение и выплата пособия по воспитанию ребенка зависит от того, выполняет ли ребенок обязанность годовой подготовки к школе, обязательное школьное образование или обязательство учиться в детском саду или школе, относящейся к польской системе образования. Это означает, что украинские дети в Польше, которые учились дистанционно в украинских школах и не посещали польские учебные заведения, теперь будут вынуждены это делать, чтобы не потерять помощь.

Поправка указывает среди прочего: максимум 36 месяцев, в течение которого студенты могут участвовать в дополнительных бесплатных уроках польского языка. Решение будет касаться студентов, которые начали участвовать в занятиях в 2022/2023 и 2023/2024 уч. г.

Закон предусматривает введение новых правил подтверждения личности гражданина Украины, претендующего на номер PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL), то есть Универсальная электронная система регистрации населения – цифровой символ, идентифицирующий физическое лицо).

С 1 июля финансирование поддержки в виде проживания и питания для беженцев из Украины, находящихся в особо затруднительном положении, будет возможно только на основании заключенного договора с местным воеводой или органом местного самоуправления.

Закон также предусматривает отмену льгот, связанных с компенсацией расходов на пребывание и питание беженцев для поляков, приютивших украинцев.

Кроме того, планируется ввести отдельные основания для аннулирования вида на временное проживание граждан Украины.

"Это разрешение будет изъято, если это необходимо из соображений национальной обороны или безопасности или охраны общественной безопасности и порядка, или если данные гражданина Украины внесены в список иностранцев, пребывание которых на территории Республики Польша нежелательно, или если гражданин Украины покидает территорию Польши на срок не менее 6 месяцев", – говорится в сообщении.

Ранее в Польше сделали новое заявление об украинцах, подлежащих мобилизации.

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