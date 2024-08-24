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Дуда попросит Зеленского не стрелять в российских солдат: при каком условии

Дуда попросит Зеленского не стрелять в российских солдат: при каком условии

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда в Киеве / Фото: Associated Press

Польский президент вспомнил выход советских, а впоследствии российских войск с территории Польши в начале 1990-х годов.

В ходе визита в Киев президент Польши Анджей Дуда заявил, что может попросить своего украинского коллегу Владимира Зеленского не стрелять в российских солдат, если они будут отступать из Украины.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в субботу, 24 августа.

В этом контексте Дуда вспомнил о выходе советских, а впоследствии российских войск с территории Польши в начале 1990-х годов, когда поляки выходили на демонстрации, скандируя лозунги "Советы, домой!".

“Если будет так, что россияне сделают то, что должны сделать, то есть вернутся домой, и российские войска будут выходить из Украины и украинские войска будут их атаковать, то я первый возьмусь за телефон, позвоню Владимиру Зеленскому и скажу: не бомбите их, когда они уходят. Оставьте их, пусть идут домой. Я могу обещать это российским солдатам", – сказал польский президент.

Когда украинский президент иронически на это заметил, что у него может быть "занято", Анджей Дуда заверил, что будет звонить, пока не дозвонится.

В то же время польский лидер отметил, что "пока Россия атакует Украину на войне, которую сама начала, то следует принимать во внимание, что тот, кто мечом воюет, от меча погибает".

«Гарантировать свободу всех в Европе - мы можем это делать!» - Зеленский, Дуда, Шимоните

«Гарантировать свободу всех в Европе - мы можем это делать!» - Зеленский, Дуда, Шимоните

Напомним, в своем поздравлении с Днем Независимости президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Россия узнает, что такое возмездие по-украински.

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