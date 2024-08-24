Дуда попросит Зеленского не стрелять в российских солдат: при каком условии

Польский президент вспомнил выход советских, а впоследствии российских войск с территории Польши в начале 1990-х годов.
В ходе визита в Киев президент Польши Анджей Дуда заявил, что может попросить своего украинского коллегу Владимира Зеленского не стрелять в российских солдат, если они будут отступать из Украины.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в субботу, 24 августа.
В этом контексте Дуда вспомнил о выходе советских, а впоследствии российских войск с территории Польши в начале 1990-х годов, когда поляки выходили на демонстрации, скандируя лозунги "Советы, домой!".
“Если будет так, что россияне сделают то, что должны сделать, то есть вернутся домой, и российские войска будут выходить из Украины и украинские войска будут их атаковать, то я первый возьмусь за телефон, позвоню Владимиру Зеленскому и скажу: не бомбите их, когда они уходят. Оставьте их, пусть идут домой. Я могу обещать это российским солдатам", – сказал польский президент.
Когда украинский президент иронически на это заметил, что у него может быть "занято", Анджей Дуда заверил, что будет звонить, пока не дозвонится.
В то же время польский лидер отметил, что "пока Россия атакует Украину на войне, которую сама начала, то следует принимать во внимание, что тот, кто мечом воюет, от меча погибает".
Напомним, в своем поздравлении с Днем Независимости президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Россия узнает, что такое возмездие по-украински.
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