Дуда предложил Столтенбергу провести переговоры НАТО-Украина и НАТО-Грузия

По словам Дуды, приглашение на летний саммит Украины и Грузии даст понять, что их не бросаю на произвол судьбы.

Президент Польши Анджей Дуда предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу провести переговоры в формате НАТО-Украина и НАТО-Грузия в рамках следующего саммита Альянса, который состоится летом 2022 года.

Об этом он сказал на брифинге с генсеком Альянса 7 февраля.

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"Что касается предстоящего саммита НАТО. Я предложил генеральному секретарю провести встречи Украина-НАТО и Грузия-НАТО... Я считаю, что мы должны пригласить Грузию на встречу стран-членов НАТО и на такую же встречу пригласить Украину. Мы должны показать, что не бросаем их на произвол судьбы ", — заявил Дуда.

Как сообщалось ранее, по информации американских СМИ, в НАТО создали "воздушный коридор" для поставки вооружения Украине.

Следует отметить, что для создания воздушного коридора из стран НАТО оружие Украине поставляли только США и Турция, которые "готовы были рисковать гневом Москвы". Военную помощь начали поставлять Великобритания и прибалтийские страны. Польша и Чехия вслед за ними планируют также предоставлять боеприпасы Киеву.

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