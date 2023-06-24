Дуда приказал привести армию Польши к повышенной боевой готовности: причины

Президент Польши Анджей Дуда приказал привести армию к повышенной боевой готовности из — за ситуации в России.

Об этом пишет телеграмм-канал Bild.

Как сообщает польское издание wprost.pl, Дуда провел консультации с политическим руководством Польши по ситуации в соседнем государстве.

"Что касается ситуации в России, мы провели сегодня утром консультации с премьер-министром и министерством обороны, а также с союзниками. Событие за нашей восточной границей отслеживается на постоянной основе", — заверил президент Анджей Дуда в субботу утром.

Представитель польского правительства заверил, что польские службы вместе с союзниками осуществляют постоянный мониторинг ситуации в России.

"По этой теме премьер-министр Матеуш Моравецкий говорил сегодня с президентом Анджеем Дудой. Состоялись также правительственные консультации с премьер-министром Ярославом Качинским и министрами Министерства обороны и Министерства внутренних дел и администрации" — заверил Петр Мюллер.

Восстание ЧВК "Вагнер": что известно

В России вечером, 23 июня, глава террористической организации ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что позиции его боевиков разбомбила российская авиация. После этого он начал угрожать Шойге и Герасимову.

24 июня боевики захватили военные объекты в Ростове-на-Дону. Туда же Пригожин прибыл в Ростов, где с группой своих приверженцев захватил штаб южного военного округа. Пригожин выдвинул свои требования.

Впоследствии в ЧВК "Вагнер" заявили, что уже контролируют все военные объекты в Воронеже.

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