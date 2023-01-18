Дуда прогнозирует решающий момент войны: "Ответит на вопрос: выживет Украина или нет"

Президент Польши Анджей Дуда призвал союзников Украины усилить военную помощь для нее и отметил, что в течение нескольких месяцев или недель наступит решающий момент в войне.

Свое заявление Дуда сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе 18 января, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я боюсь, что сейчас, может, в течение нескольких месяцев, может, недель, будет решающий момент этой войны. И этот момент даст ответ на вопрос: выживет Украина или нет", — сказал президент Польши.

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Он подчеркнул, что Украине все еще не хватает полученного от союзников оружия. Ведь в то же время армия РФ накапливает силы и, вероятно, готовится к новому наступлению. Дуда подчеркнул, что украинской армии необходимо предоставить современные танки и ракеты.

"Поэтому это критически важно сейчас — отправить дополнительную военную поддержку", — сказал польский лидер.

Политик добавил, что украинцы "хотят быть членами ЕС, членами НАТО, но, прежде всего, они хотят выжить", поэтому "нам необходимо помочь им".

Напомним, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов анонсировал на весну большое контрнаступление ВСУ по всему фронту. В то же время, данные разведки свидетельствуют, что зимой-весной Россия готовит новое наступление на Украину. Так что как для защиты, так и для контрнаступления украинским Силам обороны необходимо больше вооружения и техники, в том числе современных западных танков.

На сегодняшний день о решении передать Украине современные танки объявили Польша и Великобритания – примерно по 14 машин каждая. Однако Украина нуждается в танковой бригаде такой техники, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы. То есть речь может идти о необходимости в 93 танках.

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