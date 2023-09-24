Дуда: Решение о запрете на импорт украинской агропродукции было правильным

Польша подготовила транзитные коридоры, которыми Украина сможет экспортировать свое зерно странам, нуждающимся в нем. Однако Варшава оставит в силе свой запрет на экспорт.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире TVP1, пишет РАР.

Дуда отметил, что польские фермеры обеспечивают продовольственную безопасность страны и "мы никогда не сможем выразить им достаточную благодарность за это".

"Я считаю правильным решением то, что польское правительство сохранило запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. Однако я абсолютно уверен, что необходимо сделать все, чтобы обеспечить максимально возможный транзит", – подчеркнул польский президент.

По его словам, украинское зерно "не дошло до тех стран, которые нуждались в нем", а попало на такие рынки, как польский.

"Польскому правительству пришлось пойти на радикальные шаги для поддержки польских фермеров, защитить наш рынок и сельское хозяйство", — добавил Дуда.

Напомним:

19 сентября Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что "политический театр" вокруг зернового импорта, в котором принимают участие Польша, Венгрия и Словакия, только на руку Москве.

Представители МИД Польши заявили, что передали решительный протест польской стороне после слов украинского лидера, что некоторые страны ЕС только изображают поддержку Украины.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины Василия Зварыча из-за "заявлений представителей украинской власти". Об этом пишет польское агентство PAP со ссылкой на слова замминистра иностранных дел Павела Яблонского.

15 сентября Еврокомиссия отменила эмбарго на поставку украинского зерна. Польша заявила, что продолжит его. Впоследствии о таких же шагах заявили Венгрия и Словакия.

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