Дуда сделал однозначное заявление о разрешении США на удары вглубь РФ

Он также подверг критике Германию за то, что она не будет согласовывать свою политику с США, и выразил неодобрение телефонным разговором канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение США разрешить Украине использовать американское оружие для удара вглубь России может стать решающим моментом в войне.

Об этом говорится в Reuters.

"Это решение было очень необходимым... Россия видит, что Украина пользуется сильной поддержкой и что позиция Запада тверда и решительна. Это очень важный, потенциально решающий момент в этой войне", — сказал Дуда журналистам.

Дуда также упрекнул лидера Германии Олафа Шольца на фоне того, что страна не согласовывает свою политику с США, и выразил неодобрение телефонным разговором канцлера с президентом России Владимиром Путиным.

"Германия, возможно, ищет возможности, как указывает немецкая пресса, достичь определенного соглашения с Россией, чтобы вернуться к энергетическим контрактам и иметь возможность снова покупать энергоресурсы у России", — сказал Дуда.

Однако, по его словам, это происходит, когда Россия жестоко атакует Украину.

"И один из лидеров свободного мира, один из лидеров Запада, большая европейская страна, сильнейшая экономика в Европе, ведет переговоры с агрессором. Я совершенно верю, что это была ошибка на международном политическом фронте", – сказал он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск также подверг критике Шольца за переговоры с президентом России, заявив, что "никто не остановит Путина телефонными звонками".

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