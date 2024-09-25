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Дуда сообщил, как будет действовать, если Россия атакует украинские АЭС

Дуда сообщил, как будет действовать, если Россия атакует украинские АЭС

Президент Польши Анджей Дуда / Фото: Associated Press

Если Россия атакует украинские АЭС, нужно будет немедленно вмешаться, а именно вызвать экспертов, считает польский председатель.

Опасность нанесения Россией ударов по украинским атомным электростанциям существует. В случае российских атак Польша должна немедленно вмешаться и вызвать экспертов.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РАР.

В то же время Анджей Дуда отметил, что Россия уже атаковала неработающую Запорожскую и Чернобыльскую АЭС, однако это, к счастью, не привело к ядерной катастрофе.

"Есть риск атак на другие электростанции – Ровенскую или Хмельницкую – и мы должны это учитывать. Если будут атаки, мы должны будем немедленно вмешаться и вызвать экспертов", — заявил президент Польши.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на угрозу ударов по ядерной энергетике Украины, ведь, по данным украинской разведки, Москва готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины в преддверии зимы 2024-го.

Тем временем глава Кремля Владимир Путин впервые публично собрал совещание Совбеза по ядерному сдерживанию. В частности, он заявил, что "агрессия против РФ неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение на Россию".

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