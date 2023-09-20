Дуда сравнил Украину с утопленником, который может затянуть на глубину и призвал к благодарности

Анджей Дуда, комментируя спор вокруг экспорта зерна, призвал Украину помнить, что она получает помощь от Польши.

Президент Польши Анджей Дуда использовал свою речь на Генассамблее ООН, чтобы призвать мировых лидеров противостоять имперской политике России и Владимиру Путину.

Об этом передают "Польское Радио", "Голос Америки" и Guardian.

Дуда: Война в Украине не должна превратиться в замороженный конфликт

По его словам, полномасштабная агрессия России против Украины привела к огромным глобальным проблемам и стала испытанием для международного мирового порядка.

"Мировой мир никогда не был под такой угрозой, как сегодня", – подчеркнул Дуда.

Он привел историю захвата Польши нацистской Германией в сентябре 1939 года как причину того, почему Варшава "понимает трагедию Украины лучше любой другой страны мира".

"Впервые за долгое время россияне показали лицо, которое мы знали сотни лет. Они полагали, что нации вокруг них должны быть покорены им .

Развязывая войну в Украине, Владимир Путин хотел отстроить Российскую империю, хотел разделить мир и сделать Европу навсегда зависимой от сырья. Однако это ему не удалось, и я глубоко верю, что он больше не сможет этого сделать", – отметил президент Польши.

Он заявил, что война в Украине должна закончиться, а не быть замороженной, а это возможно только при восстановлении территориальной целостности Украины. Президент Дуда также призвал ООН положить конец неоимпериалистической политике Путина.

"Ложка дегтя" от Дуды по адресу Украины

Во время пресс-конференции в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН Дуда заявил, что по делу украинского зерна он будет твердо защищать интересы польских фермеров.

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Дуда напомнил, что Польша не закрыла свои границы для украинского зерна, а установила транспортные коридоры, о чем договорилась с Украиной.

"Благодаря этим коридорам сейчас через Польшу провозится вдвое больше зерна, чем в феврале или марте этого года", — пояснил он.

Президент Польши добавил, что его страна хочет максимально помочь Украине, но она должна отстаивать интересы своих фермеров. Президент сравнил действия Украины с ситуацией утопающего, хватающегося за соломинку.

"Украина подвергается нападению России, она, несомненно, находится в очень сложной ситуации. Она хватается за все, что может. Нужно ли нам действовать, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий нанес нам вред?"

Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что может затянуть на глубину... Он может просто утопить спасителя. Конечно, мы должны действовать, чтобы защитить себя от того, чтобы тонущий причинил нам вред, потому что если тонущий нанесет нам вред и утопит нас, он лишится помощи", — заявил польский президент.

По словам Дуды, есть определенные бизнес-круги, которые имеют интересы в Украине и хотят как можно быстрее продать зерно по самой низкой цене. Он предупредил, что Польша будет от этого защищаться.

Призвал Украину к благодарности

"Было бы хорошо, чтобы Украина помнила, что она получает от нас помощь, и помнила, что мы тоже являемся транзитной страной для Украины", — сказал Анджей Дуда.

Дуда отменил встречу с Зеленским в Нью-Йорке

Также Дуда прокомментировал, почему не встретился с Владимиром Зеленским во время Генассамблеи ООН, хотя эта встреча планировалась ранее.

"Мы не встретились с президентом Зеленским. Потому что график дня изменился, а встречи продолжались дольше. Мы должны встретиться в 11:30, но я тогда как раз имел свою речь в ООН. У каждого есть свой календарь. Возможно, встретимся позже", — пояснил польский лидер.

Напомним, что в своем выступлении на Генассамблее ООН Зеленский обвинил некоторых европейских партнеров в том, что они "действуют совместно с Россией и играют в "политическом театре". По словам Зеленского, они делают триллер по вопросу зерна.

"Может казаться, что они играют свою роль, но действительно они помогают выйти на сцену московскому актеру", — заявил Зеленский в ООН.

Ранее сообщалось, что Украина подала в ВТО иск против Польши, Словакии и Венгрии, чтобы эти страны отменили свои эмбарго на импорт украинского зерна.

Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.