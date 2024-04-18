Дуда встретился с Трампом в Нью-Йорке: подробности частного визита

Президент Польши Анджей Дуда лично встретился с бывшим президентом США и кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом во время его визита в Нью-Йорк.

Об этом сообщает Reuters.

Представители Трампа назвали политиков "большими друзьями". Они сообщили, что Дуда и Трамп обсудили предложение президента Польши о том, чтобы страны НАТО тратили минимум 3% своего ВВП на оборону.

Дуда, срок полномочий которого истекает в 2025 году, был одним из международных партнеров Трампа во время его президентства.

"Меня пригласил Дональд Трамп в его частную квартиру, так сказать... Это просто частная встреча в связи с моим присутствием здесь, в Нью-Йорке", — сказал Дуда журналистам.

Отмечается, что встреча политиков проходила как частное общение в Trump Tower в Манхэттене и длилась более двух часов.

Politico, ссылаясь на источники в команде республиканца, отмечает, что стороны обсудили Украину и ситуацию на Ближнем Востоке.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что контакты между иностранными лидерами и ключевыми кандидатами в президенты США являются нормальной практикой, и лидеры США также часто встречаются с оппозиционными политиками других государств.

Ранее Анджей Дуда назвал ситуацию в Украине "очень сложной". Он призвал сделать все возможное, чтобы Киев смог вернуть оккупированные российскими захватчиками территории.

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