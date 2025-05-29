Дуда заявил, что большинство украинцев не знают истории Волынской трагедии

Польский президент Анджей Дуда / © Associated Press

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Польский президент Анджей Дуда заявил, что большая часть украинского общества не знает истории Волынской трагедии и выразил возмущение, что в Украине его встречают люди с повязками в бандеровских цветах.

Об этом он сказал в интервью Channel Zero.

«Когда я приезжаю в Украину, а меня обнимают люди, у которых на руках повязки в цветах „бандеровского флага“ — это абсурд», — заявил Дуда.

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Он вспомнил разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, якобы ранее признавшим, что мало знает о Волынской трагедии, ведь родился во времена СССР и во время его учебы в школе и других учебных заведениях об этом не говорили.

Именно поэтому Дуда предположил, что большинство украинцев также не знают об этом и удивляются, когда им рассказывают о преступлениях против поляков.

«Вот в чем проблема: в том, что на самом деле коммунисты десятилетиями фактически умалчивали, скрывали это преступление, и об этом нет ни малейшего знания в украинском обществе», — отметил политик.

Он также подчеркнул, что Польша никогда не сочтет ОУН-УПА «борцами за свободу Украины».

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«Я говорю, что мы не можем это принять, а они разводят руками и говорят: „В чем дело? Это же наши цвета. Мы под этими цветами воевали с советской властью“, — добавил президент Польши.

Волынская трагедия — одна из самых спорных тем в отношениях Украины и Польши

Волынская трагедия или «Волынская резня», как ее называют в Польше, произошла в 1943 году на Волыни. В Польше рассматривают ее отдельно от остальных событий Второй мировой войны и предвоенного периода.

В частности, требуя признания вины за «Волынскую резню» украинцами, в Польше не упоминают о польско-украинской войне 1918-19 годов, предвоенной пацификацию украинцев Галиции и Волыни, нападения на украинские села на Холмщине и Надсянні 1941-1944 годов мировой войны вошли в состав Польши.

Напомним, ранее премьер-министр Дональд Туск заявлял, что не позволит использовать Волынскую трагедию в целях политических игр.

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