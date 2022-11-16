Дуда заявил, что нет четких доказательств того, кто запустил ракету

Президент Польши предупредил, что польские войска и Североатлантинский альянс находятся в готовности.

Президент Польши Анджей Дуда после разговора с мировыми лидерами провел брифинг по поводу инцидента вблизи украинской границы, куда упали российские ракеты.

ТСН.ua собрал основные положения выступления польского президента.

Так кто же запустил ракету

"Мы прекрасно знаем, что российский ракетный удар по Украине продолжался целый день, но у нас нет убедительных доказательств того, кто выпустил эту ракету", – сказал Дуда.

Он предположил, что " вероятнее всего, это была ракета российского производства" и добавил, что на месте ведутся следственные действия.

Вскоре американские эксперты присоединятся к расследованию обстоятельств падения ракеты.

НАТО находится в состоянии готовности

Глава Польши заявил, что Североатлантиный альянс находится в состоянии готовности.

"Мы усилили боевую готовность польских вооруженных сил, в том числе противовоздушной обороны. Наши самолеты будут поддерживать самолеты союзников. Мы действуем спокойно и взвешенно", — сказал Дуда.

Также он поручил ужесточить охрану Польши.

Польша имеет поддержку союзников

По словам Дуды, США обеспечивают безопасность Польши и всего Альянса.

"Как известно, Штаты — наш главный союзник, самая мощная армия мира. Президент Джо Байден четко и четко дал понять, что США полностью поддерживают своих союзников. У нас есть поддержка союзников. Все союзнические обязательства по отношению к нам абсолютно придерживаются", — говорит польский президент.

Позицию Байдена поддержали британский премьер Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц.

"Все лидеры, с которыми я сегодня говорил, заверили меня в поддержке союзников, соблюдая все положения ст. 5 включительно. Мы вместе рассмотрим этот вопрос", — уточнил Дуда.

Отметим, что согласно Статье 5, в случае, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные члены НАТО должны оказать помощь жертве агрессии.

.В этой статье говорится: "Если одно государство-член становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства-члены Альянса сочтут этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и прибегнут к действиям, которые считают необходимым, чтобы помочь стране НАТО, которая подверглась нападению".

Посол Польши при НАТО потребует использования статьи 4

Президент Польши сообщил, что утром состоится заседание Североатлантического совета (основной орган по принятию политических решений НАТО).

По словам Дуды, "вероятнее всего", что посол Польши при НАТО потребует использовать Статью 4, то есть консультации со стороны членов Альянса.

В статье 4-й НАТО говорится, что: "Стороны консультируются друг с другом каждый раз, когда, по мнению любой из Сторон, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из Сторон находятся под угрозой". Статья не предусматривает военное участие других стран НАТО.

"Подобный инцидент больше не произойдет"

По мнению Анджея Дуды, нет никаких признаков того, что дальнейшие события такого рода произойдут.

"Ничто не указывает на то, чтобы какие-то события такого типа должны и дальше происходить. На данный момент можно сказать, что произошедшее было единичным случаем", — добавил он.

О чем говорил с Зеленским

Дуда отметил, что общался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я принял его соболезнования, и он меня заверил, что украинская сторона убеждена, что это была российская ракета, запущенная российской стороной. Это были заверения президента Зеленского. Но еще раз повторяю: мы ждем результатов работы следователей. Сейчас на месте работают наши эксперты, присутствуют прокуроры, военные эксперты", — сказал глава Польши.

Напомним, что вечером, 15 ноября, российская ракета упала в польском селе Пшеводуве, в шести километрах от украинской границы. В результате атаки погибли два человека.

В заявлении польского МИД говорилось, что на территории страны действительно упала ракета российского производства.

Сейчас в Польше проводят консультации по ст. 4 НАТО и повышают боевую готовность своих войск. Кроме того, Польша созывает международных экспертов по расследованию ракетного удара.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия пытается продвинуть фейк о причастности Украины к взрывам в Польше и призвал не верить лжи агрессорки.

Как и ожидалось, Россия свою причастность к инциденту отрицает.

Зеленский: Россия ракетами ударила не только по Украине, но и Польше